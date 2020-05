Los socios europeos de Ciudadanos celebran el giro de Inés Arrimadas

"Defender el interés de los españoles es ayudar al gobierno a superar estos tiempos difíciles" ha dicho a la Cadena SER Dacian Ciolos, presidente de Renovar Europa en el Parlamento Europeo. Han vivido meses de desencuentros por no entender la estrategia de Albert Rivera. Observado con discreción los cambios para celebrar finalmente el giro que lidera Arrimadas.

La respuesta del presidente del grupo Europeo a las preguntas de la Cadena SER este fin de semana avala el camino hacia el pacto aunque Dacian Ciolos evita entrar en el debate a fondo de la política española.

Ciolos dice que Ciudadanos "ha entendido muy bien el interés de los ciudadanos españoles", convencido que "el interés de los españoles pasa hoy por ayudar al gobierno a superar este momento difícil".

Dice el presidente del grupo liberal que esta ayuda "debe ser transparente y plantearse de forma honesta y objetiva para apoyar todas las buenas medidas que tome el gobierno y aportando propuestas propias cuando las del gobierno no sean las soluciones correctas".

Es exactamente la vía elegida por Ines Arrimadas al modificar los plazos del estado de alarma. Una Inés Arrimadas a la que Ciolos llena de elogios impensables a su predecesor cuya estrategia de confrontación dejó un profundo malestar en el grupo liberal europeo.

"He hablado mucho con Inés Arrimadas estos últimos meses y estas últimas semanas", nos dice Dacian Ciolos como apuntando que el giro de Ciudadanos responde a un criterio europeo. " Le he explicado nuestra visión a nivel europeo, ella me ha explicado la situación en España y estoy contento de ver que Ciudadanos quiere hoy participar en la vida política española tomando decisiones".

Y es que para este político rumano, excomisario de Agricultura europeo y exprimer ministro en su país la estrategia política que ha iniciado Arrimadas es la que identifica a un "verdadero partido de centro y liberal".

Ciolos está también especialmente satisfecho con las aportaciones de Luis Garicano al grupo parlamentario europeo. "Garicano ha sido el negociador de Renew en el proceso para aprobar las resoluciones del Parlamento Europeo ante el coronavirus", dice convencido que la nueva voluntad de diálogo permite desde España reforzar el espacio de centro en el que los liberales quieren moverse en la política europea. Posición que permite pactos plurales en los gobiernos, como en Holanda, Bélgica o Finlandia pero marcando como quiere Macron distancias claras con los discursos de ultra derecha.