El Gobierno plantea que la quinta prórroga del estado de alarma se alargue hasta del 27 junio

Desde las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas del día 27 de junio de 2020. Ésa es la duración de la prórroga de la alarma que el Gobierno quiere solicitar al Congreso de los Diputados, según el texto del decreto que está este martes sobre la mesa del Consejo de Ministros.

El borrador, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, incorpora importantes novedades respecto a las cuatro prórrogas anteriores; de hecho, la intención de Pedro Sánchez es que ésta sea la última. En medio de los continuos cuestionamientos del mando único por parte de los grupos nacionalistas, el punto quinto del decreto establece que el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada comunidad autónoma la modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas “con el fin de adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria en cada comunidad autónoma”. “En caso de acuerdo, estas medidas serán aplicadas por quien ostente la Presidencia de la comunidad autónoma, como representante ordinario del Estado en el territorio”, sostiene el texto que cree justificado esta forma de funcionar dado que el plan de desescalada tiene un carácter “gradual” y “asimétrico”.

A fin de mantener las medidas de contención del virus “únicamente en las unidades territoriales en que resulten indispensables”, se prevé de manera específica en el apartado sexto del decreto que la superación de todas las fases previstas en el plan para la desescalada determinará que “queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias, islas o unidades territoriales”. De este modo, este punto sexto desarrolla el modelo de alarma “gradual” que viene defendiendo el Gobierno.

A partir del 24 de mayo, si prospera esta prórroga en las condiciones planteadas en el borrador, la autoridad competente delegada será “únicamente” el Ministro de Sanidad, bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, “y con arreglo al principio de cooperación con las comunidades autónomas”.

El borrado que estudia el Consejo de Ministros incorpora un apartado octavo que afecta al ámbito educativo. Establece que “las administraciones educativas competentes podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario y de la formación, siempre que se acuerde la progresión a fase II o posterior en un determinado ámbito territorial con arreglo a las previsiones de este acuerdo. Las actividades educativas se mantendrán a través de las modalidades a distancia y on line, siempre que resulte posible”.

El objetivo del Gobierno es que este estado de alarma acompañe el avance del Plan para la desescalada y, por tanto, ir facilitando la reactivación de la actividad económica, de la movilidad y de las necesidades de los ciudadanos de acceder a los servicios, tanto públicos como privados de ahí que se facilite “el normal desarrollo de los procedimientos administrativos y judiciales”. Por ello, se prevé, el

levantamiento de la suspensión de términos y de la interrupción de plazos

administrativos y procesales.

Día intenso de búsqueda de apoyos

Quedan algo más de 24 horas para conseguir los votos necesarios para convalidarla en el Congreso el miércoles. Será un día intenso en la búsqueda de esos apoyos. El Gobierno negocia con PNV, Esquerra y Ciudadanos, aunque el entendimiento con estas dos últimas fuerzas es complicado. Esquerra reclama como condición que se recupere la mesa de diálogo para Cataluña y Ciudadanos advierte de que si Sánchez cuenta con el apoyo de ERC y su "mesa de la vergüenza, que no salva vidas ni salva empleos y no se puede condicionar al estado de alarma, Ciudadanos no estará a su lado de ninguna manera".

Con quienes no pueden contar de ninguna de las maneras el Gobierno es con el Partido Popular que mantienen su estrategia de confrontación y de apoyo a las caceroladas que anoche, por cierto, llegaron a las puertas de la vivienda del ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Ley del cambio climático

El Consejo de Ministros aprueba también este martes la ley de cambio climático, que, como adelantó la SER el pasado 15 de mayo, no prohíbe la venta de coches diésel y pone plazos para que toda nuestra electricidad sea renovable.

Un total de 84.500 millones en avales

En esta reunión se aprueba además un nuevo tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para garantizar la liquidez de empresas y autónomos. Pedro Sánchez destacó este fin de semana que más del 90% de las líneas de avales anteriores que han sido aprobadas se han dirigido a pymes y autónomos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, indicó el domingo que al menos el 50% del nuevo tramo irá destinado también a pymes y autónomos. Esta nueva línea de avales del ICO, por importe de 20.000 millones, es la cuarta que aprueba el Gobierno, con lo que el importe conjunto se eleva a 84.500 millones sobre el total de 100.000 millones que aprobó el Gobierno.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados del día.