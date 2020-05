Guía útil sobre mascarillas: ¿Puedo usarlas más de una vez? ¿Y desinfectarlas en el microondas?

Primero aprendimos a diferenciar los tipos de mascarillas que existen, luego a colocárnoslas de forma adecuada y ahora debemos saber cómo darles una utilización correcta para que no pierdan efectividad. Sería paradójico que lejos del objetivo de evitar la transmisión se conviertieran en una fuente de contagio del nuevo coronavirus. Han pasado a formar parte de nuestra cotidianidad en poco tiempo y las dudas sobre su uso se acumulan. En ningún momento de nuestra historia ha habido un uso tan masivo a nivel global de mascarillas. Toca hacer divulgación y escuchar a los especialistas.

¿Existen las mascarillas reutilizables? ¿Cuáles son?

Las mascarillas reutilizables son las de tela y las FFP2 que llevan una estructura rígida y a la que se le cambian los filtros. Las mascarillas de tela deben meterse en la lavadora en un programa con el agua a 60º o más y luego dejarlas secar al aire. La farmacéutica Gemma del Caño recuerda que las de tela tienen un filtrado menor.

¿Cuál es la vida útil de una mascarilla?

La vida útil de la mascarilla dependerá de las indicaciones del fabricante pero suele oscilar entre las 4 y las 8 horas.

Las mascarillas de tela son reutilizables si hacemos el lavado a 60º y secamos al aire.

¿Puedo usar de forma fragmentada las horas de vida útil de una mascarilla?

Sí. El doctor Vicente Baos explica que las 4 horas son de uso global. Es decir, se puede fragmentar. "La respiración continua va humedeciendo la mascarilla que es lo que le hace perder capacidad", recuerda.

La farmacéutica Gemma del Caño explica que las mascarillas no estaban preparadas para la situación actual así que faltan aún datos para saberlo. "Al respirar exhalamos humedad que puede afectar al filtro, pero si la usamos solo diez minutos o una hora no debería funcionar mal. No hay una evidencia clara pero no podemos usar una mascarilla diez minutos y tirarla. La podemos meter en un sobre evitando tocar la parte central".

INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE MASCARILLAS



¿Cuál debemos usar?

¿Y los niños?

¿Cómo saber qué tiene que venir etiquetado?https://t.co/ny3MAmABH6 — Gemma del Caño (@farmagemma) May 21, 2020

¿Dónde y cómo debo guardar la mascarilla?

El doctor Vicente Baos explica que lo mejor para guardarla es dejarla al aire "para facilitar su secado espontáneo" y nunca utilizar microondas o secador. Dejarla colgada en un perchero es una opción adecuada, explica Baos.

Es importante no guardarla en el bolso o en un bolsillo porque la mascarilla es un vehículo de transmisión, de contaminación.

Por eso, la Organización Colegial de Enfermería y el Área de Enfermería de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Respiratoria recomienda llevarla en una bolsa transpirable o un sobre de papel, sabiendo que la parte limpia es la interna, la que llevamos pegada a la cara, y la parte sucia es la parte externa, que no debemos tocar.

¿Niños y niñas pueden utilizar mascarillas de adultos?

No se recomienda el uso de mascarillas higiénicas de adultos a los menores de 12 años. Sin embargo, los positivos por COVID-19 o con síntomas o asintomáticos positivos sí deben usar preperentemente mascarillas quirúrgicas con talla de adulto, según explica el ministerio de Sanidad.

¿Son eficaces las mascarillas artesanales?

Depende. Los materiales y métodos de confección con los que se elaboran estas mascarillas son muy diversos. Además, pueden no haber pasado las pruebas de verificación o ensayos. Por lo tanto no se garantiza su eficacia, según explica Sanidad.

¿Se puede dar la vuelta a la mascarilla?

En ningún caso es recomendable hacarlo. Eso no aumentará su durabilidad ni eficacia, recuerda el ministerio de Sanidad.

¿Es seguro limpiarla en el microondas?

No. No existen datos concluyentes sobre la efectividad de la higienización a través del microondas. Por lo tanto, y según recuerda Sanidad, no se debe utilizar en ningún caso. Además puede incluir una tira metálica para si ajuste nasal y sería peligroso meterla en el microondas.

¿Durante cuánto tiempo máximo puedo llevar puesta la mascarilla?

No es recomendable llevar puesta una mascarilla de manera continuada más de seis horas seguidas porque la humedad que pueden captar hace que pierda eficacia, según recuerda la Organización Colegial de Enfermería y el Área de Enfermería de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Respiratoria (SEPAR),

¿Es efectiva por debajo de la nariz?

La mascarilla debe cubrir la boca, la nariz y la barbilla. Todo lo que no sea llevarla así, como ponerla por debajo de la nariz, en la barbilla o en la frente, es un mal uso de este elemento de protección. Además, es muy importante saber que no debemos quitarnos la mascarilla para hablar, toser o estornudar.

¿El mal uso de la mascarilla facilita el contagio?

Sí. El presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya, avisa de que utilizar mal las mascarillas aumenta el riesgo de contagio de la COVID-19, pues la superficie externa de la mascarilla se considera un vehículo de transmisión y nos podemos contagiar.

También genera una falsa sensación de seguridad en quien la usa, por lo que se olvidan medidas de prevención que siguen siendo fundamentales como son mantener la distancia de seguridad de dos metros y el lavado frecuente de manos.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados del día.