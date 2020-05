Mascarilla de adulto, 0,96; mascarilla de niño, 3 euros: ¿por qué no se regula su precio?

Desde este jueves, los niños a partir de 6 años deben llevar mascarilla obligatoriamente siempre que salgan de casa. A la dificultad de encontrar tallas pequeñas, se suma otro problema: la gran diferencia de precio entre unas farmacias y otras. De las cinco farmacias con las que se ha puesto en contacto la Cadena SER, cuatro sí tienen mascarillas quirúrgicas infantiles y su coste por unidad varía desde los 0,98 euros a los 2,90 de otra, pasando por los 1,20 y 1,25 euros de las otras dos.

Tanto FACUA como la OCU consideran que es urgente que el Gobierno intervenga y regule los precios de las mascarillas infantiles como ya hizo con las de los adultos, fijado en 0,96 euros: "Muchas familias tenemos que asumir un gasto pero tenemos que frenar la especulación", reivindica Rubén Sánchez, de FACUA. "Una familia con dos niños que necesite mascarillas todos los días podría tener que pagar alrededor de 110 euros al mes por ellas, siempre y cuando encontrasen modelos quirúrgicos infantiles, una tarea casi imposible a día de hoy", añade la OCU.

Hace tan solo unos días conseguir mascarillas infantiles en las farmacias era una tarea casi imposible. La semana pasada, la OCU urgía a la autoridades sanitarias para que aseguren su abastecimiento ya que solo una de cada tres disponía de mascarillas infantiles autorizadas y eran mascarillas FFP2, no reutilizables, con un coste medio de 5,80 euros.

La farmacéutica Marta Masi fue previsora y compró hace dos semanas muchas mascarillas de todo tipo, quirúrgicas, KN-95 (FPP2) y de tela: "Para tener de todo me la he jugado mucho. Me gasté más de 15.000 euros sin saber si me iban a llegar porque había mucho desabastecimiento", recuerda.

Tipos de mascarillas: su uso y sus tallas

Muchos padres que no han encontrado mascarillas infantiles en sus farmacias han optado por adaptar las de adulto a los más pequeños pero esa práctica no está aconsejada porque, en muchos casos, puede provocar que los niños se toquen la cara mucho más de lo que deberían para ajustársela.

El uso de los distintos tipos de mascarillas para los niños es exactamente el mismo que deben hacer los adultos. Las quirúrgicas no deben usarse más de 4 horas y las FPP2, 8 horas como mucho. Las de tela deben lavarse después de cada uso y suelen tolerar un máximo de 20 lavados. Por supuesto, todas deben estar debidamente homologadas, como las que se venden en farmacias. Además, es mejor comprar packs de varias para que haya la menos manipulación posible pero, en cualquier caso, los farmacéuticos son los únicos que pueden manipularlas.

Existen diferentes tallas de mascarillas infantiles: pequeña, para niños de 3 a 5 años: mediana, para niños de 6 a 9 años; y grande, para niños de 9 a 12 años. No se recomienda que los menores de 3 años la lleven por peligro de atragantamiento. Tampoco se recomienda ningún procedimiento caseros de desinfección de las mascarillas desechables porque puede disminuir su eficacia y es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas de los niños.

Las de tela, desaconsejadas

Algunos farmacéuticos creen que es "mejor llevar una mascarilla de tela que no llevar nada" pero no confían en la fiabilidad de la protección de las mascarillas de tela, principalmente porque la mayoría de ellas no tienen filtro. Muchos padres se decantan por esta opción atraídos por sus estampados llamativos pero la opción de usar y tirar debe ser la prioritaria. "No hay cosa más peligrosa que una mascarilla infectada", recuerda Marta Masi. En este caso, el abanico de precio se abre todavía mucho más: desde las que se encuentran en algunas farmacias a 3 euros hasta las de marcas de lujo que cuestan alrededor de 200.