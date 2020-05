"Los políticos no están a la altura, así que estémoslo nosotros": Wyoming, sobre la crispación en las calles

El Gran Wyoming ha asegurado este miércoles en El Intermedio que nunca había visto un nivel de crispación en las calles como el que estamos viviendo estos días: "En estos 14 años he visto casi de todo. Caer gobiernos, subir al poder a otros... pero lo que no he visto es es el nivel de crispación que estamos alcanzando estos días en España". A pesar de que reconoce que había visto crispación antes, no recuerda algo semejante.

Para ejemplificar el nivel de crispación en nuestro país, el presentador ha recordado lo vivido durante el pasado miércoles en el Congreso: "El debate sobre la prórroga del estado de alarma ha vuelto a convertirse un festival de reproches y acusaciones de trazo grueso. Se ha hablado de alianzas, de traiciones, de Fidel Castro... y hasta de ETA". Al final, de lo que menos se ha hablado ha sido el estado de alarma, tal y como explicaba el presentador: "Sus señorías parecían empeñados en darle la razón a Antonio Machado cuando dijo aquello de que en España, de cada diez cabezas, nueva embisten y una piensan".

"Deberíamos calmarnos todos un poquito"

Sin embargo, Wyoming lamenta que esa crispación se esté trasladando a la calle: "Estamos viendo caceroladas que se convierten en manifestaciones, que a su vez van seguidas de contramanifestaciones". Por esa misma razón, y a pesar de reconoce que la libertad de expresión es un derecho fundamental, el Gran Wyoming pide a la sociedad que se calme "un poquito".

Y es que, tal y como recuerda el presentador, hasta hace tan solo una semana, todos salíamos a los balcones y aplaudíamos a los sanitarios "en una demostración de lucha conjunta y de unión ante la adversidad". Sin embargo, de un día para otro, parece que la unión se ha terminado y que la sociedad se ha dividido en bandos: "Además, en muchos casos, olvidando las normas de seguridad que nos protegen a todos y evitan el colapso de los hospitales, cuyo trabajo llevamos dos meses reivindicando en los balcones".

"Reconozcámoslo, los políticos no están a la altura. Así que, estémoslo nosotros"

De hecho, el presentador reconoce que echa de menos la época en la que el mayor enfrentamiento entre vecinos era cuántas veces había que poner el Resistiré. Por todo ello, y para evitar que la crispación política vaya a más, El Gran Wyoming pide unidad: "Reconozcámoslo, los políticos no están a la altura. Así que, estémoslo nosotros".

A pesar de que sea imposible mantenerse aislado de la tensión política puesto que algunos líderes "se empeñan en alentar el enfrentamiento buscando rédito electoral", Wyoming recuerda a la sociedad que el verdadero enemigo es el coronavirus. Por todo ello, el presentador pide unidad para poder salir todos juntos de la crisis.