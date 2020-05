La noticia de la semana en la actualidad futbolística ha sido el anunciado adiós del delantero del Athletic Club, Aritz Aduriz, que con 39 años y después de esta temporada tan atípica se despide del fútbol profesional porque su cuerpo ha dicho basta, como él mimso indicó en un comunicado colgado ayer en sus redes sociales.

Álvaro Benito y Jesús Gallego repasaron en el directo de Hora 25 deportes, como cada viernes, la actualidad futbolística marcada por el adiós de Aritz Aduriz, por problemas físicos que ha tenido la mejor despedida posbile en estas circunstancias en La Catedral, a la que pudieron asistir compañeros, cuerpo técnico y prensa.

Nuestro míster en Carrusel Deportivo y en El Larguero tiene rasgos en común con el delantero del Athletic, y es que los problemas físicos y las lesiones han provocado que deban decir adiós a su profesión: "El deporte de élite, en cualquier disciplina, no es sano. El deporte de élite, y más un deporte de contacto o un futbolista de contacto como era él, no es sano. Es raro el futbolista que tiene una carrera larga y no le quedan secuelas. Es una pena que se tenga que poner una prótesis tan joven"

"Yo estoy apurando todo lo posible para ponérmela en mi rodilla, yo puedo hacer deporte muy moderado, y tengo que cuidarla mucho, pero acabaré con ella. Cuánto más tarde me la ponga más tiempo me durará y más tarde tendré que renovarla", afrma el comentarista de Carrusel Deportivo que ha tenido sentimientos encontrados seguro con este adiós del veterano atacante de los leones.

Para todos los aficionados del fútbol el adiós de Aduriz es una muy mala noticia, así lo explica Benito: "Primero, una noticia triste que tenga que despedirse así, y no en el campo que creo que lo merecía por el carrerón que ha tenido este jugador y por lo que representa para el Athletic. Y segundo, que sea por motivos de salud.

Continua "Uno de los grandes delanteros de los útlimos 25 años en el fútbol europeo. Un delantero de los que ya no hay: rematador, que se faja con los defensas, que juega muy bien de espaldas, que tiene un 'martillo' en la cabeza, competitivo... A mí siempre me ha gustado mucho este jugador"

Álvaro Benito resume todo lo cosechado por Aritz Aduriz en las muestras de cariño que ha recibido por parte de gran parte del mundo del fútbol: "Un jugador que dejará huella", sentencia sobre uno de esos delanteros que ya ocupan una página en la historia de nuestra Liga.

