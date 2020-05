Sánchez anuncia la reactivación del turismo desde julio: "Animo a los españoles a planificar sus vacaciones"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en rueda de prensa desde Moncloa este sábado después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicase el real decreto por el que se prorroga del estado de alarma hasta las 00.00 horas del 7 de junio, y después de que este viernes se conociese qué provincias pasaban a 'fase 1' y 'fase 2'.

La prórroga del estado de alarma ha sido aprobada este viernes por el Consejo de Ministros tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Con esta nueva publicación, el Ejecutivo mantiene la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

La rueda de prensa, en directo

Lo más duro ha pasado. Estamos viendo el final del túnel. Ahora el epicentro se ha desplazado a otros puntos del planeta, como está sucediendo, por ejemplo, en el continente americano. La respuesta de la población española ha sido formidable. Todos han cumplido con su misión y se unieron para hacer frente a la epidemia.

España ha hecho lo que debe y ahora para todos se abren nuevos horizontes. Ha llegado el momento de recuperar muchas de las actividades cotidianas. A partir del 8 de junio voverá la liga.

El fútbol español tiene un seguimiento masivo, pero no será la única actividad recreativa que iremos recuperando. También museos, teatros... Debemos comenzar a reanudar la actividad económica. Uno de estos es la hostería y el turismo, que tienen un papel fundamental en la creación de empleo. Ha llegado el momento. Les anuncio que habrá temporada turística este verano e invito a todos los establecimientos turístico a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días

Animo a los españoles a planificar sus vacaciones desde ya. En segundo lugar, a partir de julio se reanudará la entrada de turismo extranjero en España en condiciones de seguridad

Garantizaremos que los turistas no correrán algún riesgo y no nos traerán ningún riesgo. No hay contraposición entre salud y negocios. El turismo español tendrá ahora dos nuevos sellos: sostenibilidad medioambiental y seguridad sanitaria

Queda mucho trabajo por hacer, sectores esenciales por revitalizar. Sabemos que hay una España que a pesar del miedo y el dolor, ha superado estos meses con relativa seguridad, pero también existe otra España más expuesta, con empleos en riesgo, una España de familias en riesgo de pobreza, de vulnerabilidad

Empezará a cobrarse el próximo mes de junio. El Gobierno no se va a cruzar de brazos. El pasado martes, impulsamos otro proyecto importante: hacer frente a la emergencia climática. La siguiente emergencia es la climática. España con la aprobación del anteproyecto de ley quiere adelantarse para conseguir la neutralidad climática. Estamos en la recta final de la bajada de la emergencia sanitaria, todos tenemos sentimientos encontrados. Somos conscientes de que hemos logrado superar juntos una prueba enorme. Vamos a salir más fuertes

Hemos parado entre todos la peor calamidad del siglo. Nos queda por delante el reto de la reconstrucción de nuestro país. A partir del martes, el Gobierno aprobará la declará formal de luto oficial. El duelo tendrá una duración de 10 días. Las banderas ondearán a media asta

Toda la información sobre el coronavirus

