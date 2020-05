La Fiscalía cree que Pablo Iglesias no resultó perjudicado por el robo del móvil a su asesora

La Fiscalía Anticorrupción reclama al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, retirar la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, tal y como ha avanzado El Mundo, aunque no porque no se crea su versión, según las fuentes consultadas por la SER, sino porque no ha podido acreditarse la existencia de un delito de revelación de secretos por parte del periódico digital que en 2016 publicó los pantallazos de conversaciones íntimas del actual vicepresidente. Y ante la inexistencia del delito, no puede haber un perjudicado. Tampoco Iglesias.

Pablo Iglesias apuntó a un complot de Interior para dañarle en el robo del teléfono de su secretaria El hoy vicepresidente del Gobierno y líder de Podemos sostuvo ante la Audiencia Nacional que el robo fue un "encargo profesional", y los datos fueron utilizados en medios de comunicación en momentos clave para hacer "mucho daño" al partido

Las fuentes de Anticorrupción consultadas por la SER explican que no hay delito por parte de este diario digital al publicar los pantallazos de esas conversaciones de Iglesias, porque no ha podido acreditarse quién los filtró a la publicación. Los pantallazos los hizo la propia asesora de Iglesias, Dina Bousselham, y pudo ser cualquiera, recalcan estas fuentes.

El juez abrió esta pieza separada del caso Villarejo porque en el registro a su domicilio en noviembre de 2017, fue incautado un dispositivo que contenía una copia de la tarjeta telefónica de la exasesora de Iglesias, Dina Bousselham, con imágenes personales y pantallazos de conversaciones del líder de Unidas Podemos.

Dos años antes, en noviembre de 2015, Bousselham había denunciado el robo de su teléfono móvil. La tarjeta del mismo llegó un mes más tarde a la revista Interviú en un sobre sin remitente, según declararon los responsables de esta publicación, que proporcionaron una copia al entonces comisario Villarejo porque era un “profesional respetado” y se lo requirió. La tarjeta original fue entregada al propio Iglesias en enero de 2016, quien la conservó en su poder y no se la devolvió a su exasesora hasta 6 meses más tarde, poco después de que un medio digital publicara los pantallazos de las conversaciones que la propia Bousselham realizó.