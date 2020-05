Leclerc: "No me he convertido en el número 1, Carlos es un gran piloto y lo va a demostrar"

Charles Leclerc, piloto francés de la escudería Ferrari, se ha pronunciado por primera vez sobre el fichaje de Carlos Sainz por el conjunto italiano en una entrevista con el rotativo galo L'Equipe.

En dicha entrevista, Leclerc ha querido dejar claro que no se siente el líder del equipo de Ferrari. "Yo no me he convertido en el número 1. Creo que Carlos Sainz es un gran piloto y lo va a demostrar, si es que no es obvio para todos ya. Para mí será un gran desafío. Me va a 'incordiar', será muy rápido".

También habló de la salida de Sebastian Vettel. "Me enseñó muchas cosas, eso es cierto, y estoy feliz por haberle tenido como compañero porque es un piloto muy experimentado".

