Fernando Simón explica por qué se canceló el congreso evangélico y no la manifestación del 8-M

La manifestación del 8-M sigue suscitando muchas dudas entre los periodistas que cada tarde lanzan sus preguntas al director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Este martes, uno de ellos quería saber por qué el 6 de marzo se canceló un congreso de evangélicos que se iba a celebrar a finales de marzo en la Caja Mágica de Madrid y no la concentración por el día de la Mujer.

Simón ha comenzado recordando que unos días antes del 6 de marzo, el Ministerio de Sanidad compartió una serie de recomendaciones entre las que estaba la celebración de eventos deportivos a puerta cerrada, la cancelación de congresos médicos (para evitar que el personal sanitario no estuviera disponible en caso de incremento de casos) y que no se realizaran eventos de masas con participación de personas provenientes de zonas de riesgo, como era el caso de este congreso evangélico al que iban a acudir fieles "de 120 países", algunos de ellos, ya con una fuerte presencia del virus.

A la "participación muy importante de personas de zonas de alto riesgo", se sumaban otras dos casuísticas en España que tenían cierta relación con ese congreso: "Eventos en el norte de España asociaciados a un funeral y grupos poblacionales concretos en una zona de Madrid", ha señalado Fernando Simón, sin detallar más, en referencia al funeral de Vitoria que fue foco de decenas de infectados y a los casos de contagios en una iglesia evangélica de Leganés. Esas tres consideraciones fueron las que tuvieron en cuenta los expertos para tomar la decisión de cancelar el evento.

"No se observó un gran impacto tras el 8-M"

Fernando Simón ha vuelto explicar que el repunte de datos registrado por Sanidad el 9 de marzo no está relacionado con la manifestación del día anterior: "En Madrid se notificó un fuerte aumento de casos el día 9 que se referían a bastantes días antes, que se tuvieron que infectar hacia el final de febrero. Ni mucho antes ni mucho después. Ese incremento que se notifica el día 9, no es achacable a ese fin de semana, ya que entonces las personas con sintomatología tardaban en ir al médico", ha argumentado el epidemiólogo y ha añadido que "15 días más tarde", que es cuando se tendría que haber notado el repunte por la manifestación, "no se observa un incremento exponencial".