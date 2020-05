"Estamos muy decepcionados con vuestro trabajo de hoy": lo nunca visto en la historia de 'Masterchef'

La octava edición de Masterchef está dejando momentos para la historia del programa. Desde que se estrenara el pasado 13 de abril, los responsables del talent show culinario han tomado decisiones nunca antes vistas en la historia del programa con el objetivo de captar la atención de los espectadores y espectadoras. Desde la doble expulsión de Adrianne y Mónica hasta la polémica expulsión de Saray, quien no quiso cocinar la perdiz que le había tocado en la caja sorpresa.

A todos estos momentos hay que añadirle uno nuevo, protagonizado por los exaspirantes de la octava edición, nunca antes visto en la historia del programa. Como viene siendo habitual, el programa suele dar la oportunidad a sus exaspirantes a que vuelvan al concurso. Todo ello a través de una prueba de eliminación, en la que compiten entre todos ellos, en la que el mejor de los platos permite la vuelta de uno de los exaspirantes al concurso.

"Sinceramente, los tres estamos muy decepcionados con vuestro trabajo de hoy"

En esta ocasión, los aspirantes de MasterChef 8 se han desplazado hasta el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde entrenan algunos de los deportistas españoles más destacados. Una vez allí, el jurado les explicó que tenían que confeccionar un menú para los deportistas que se encuentran allí. Sin embargo, y antes de empezar la prueba, los responsables del programa les explicaron que quienes fueron sus compañeros y compañeras se encargarían de preparar los entrantes.

Un prueba adicional para determinar cuál de todos ellos se merecía volver a los fogones del programa. Sin embargo, y después de que los comensales degustaran los diferentes entrantes, el jurado llegaba a la conclusión de que ninguno de ellos se merecía volver al programa: "Sinceramente, los tres estamos muy decepcionados con vuestro trabajo de hoy. Ninguno de los siete os habéis esforzado como una repesca merece. Nos da la sensación que habéis entrado para ver a los colegas, no habéis conseguido la excelencia".

"¿Realmente creéis que lo que habéis cocinado se merece un delantal blanco?"

Después de que el aspirante Fidel asegurara que se merecía el delantal blanco, el jurado ha explicado algunas de las razones por las que no han cumplido con lo esperado por los responsables del programa: "Los comensales se han tenido que coger hasta dos y tres entrantes porque han pasado mucha hambre. En vuestro cocinado ha faltado tensión, ganas, espíritu, actitud... eso que hace que se perciba y se note las ganas de volver a Masterchef".

Por último, y antes de comunicarles que ninguno de ellos volvería a Masterchef, Jordi Cruz ha revelado las que hacen falta para volver a los fogones del concurso: "¿Sabéis lo que hace falta para volver a Masterchef? Actitud, ganas, motivación, que se note, espíritu, pasión por la cocina, respeto por la cocina, que te duela equivocarte... y que, sino lo consigues, que se note que tenías ganas y que quieres volver a competir".

Por todo ello, y después de recriminar a los aspirantes su actitud durante la prueba, el jurado ha anunciado que esta edición no contará con ningún repescado: "Ninguno de los siete habéis estado a la altura. No vamos a permitir que entre alguien a nuestras cocinas solo porque fue ser el menos malo. Es una lección para vosotros y para las futuras promociones. No regalamos delantales blancos".