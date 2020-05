La manipulación sobre la OMS que hizo el informe de la Guardia Civil

El informe de la Guardia Civil encargado por la justicia sobre la convocatoria del 8-M incluye referencias erróneas o manipuladas a organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud. El informe del Instituto Armado asegura que la OMS declaró la pandemia el 30 de enero. Falso. Ese día, la OMS declaró la emergencia internacional de salud pública. La pandemia no la declaró hasta el 11 de marzo.

Además, la Guardia Civil sostiene que la OMS señalaba que Europa era el epicentro de la pandemia. El 30 de enero se habían detectado sólo cinco casos en Francia, cuatro en Alemania y uno en Finlandia. En China se contaban ya por miles, así que era imposible que Europa fuera el epicentro de la pandemia a finales de enero. Cuando se declaró la pandemia el 11 de marzo, Europa sí se convirtió en el epicentro, pero no el 30 de enero como sostiene el informe de la Guardia Civil. Confunde las fechas y eso invalida este relato que hace sobre la OMS.

Además, el informe de la Guardia Civil dice que la OMS ya recomendó el 29 de enero "el uso de mascarilla en el entorno comunitario, en la atención domiciliaria y en los centros de salud". Sin embargo, el informe omite que la OMS se refería a las "áreas afectadas", y España no estaba entre las áreas afectadas el 29 de enero. La Guardia Civil también omite que en esa guía que publicó el 29 de enero, la OMS no recomienda el uso de mascarillas para personas sanas porque "no hay evidencia de su utilidad para proteger a personas que no estén enfermas". Además, añade que "el uso de mascarillas cuando no son necesarias puede provocar una falsa sensación de seguridad" y llevar a los ciudadanos a abandonar "otras prácticas esenciales como la higiene de manos".

