El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), se ha mostrado este jueves "muy preocupado" por la evolución de la pandemia de coronavirus en la ciudad autónoma, que de ser "un ejemplo" para el resto del país ha pasado al aislamiento forzoso durante esta semana de 271 personas que participaron en varias "fiestas" tras las que se han confirmado nueve positivos de la COVID-19.

Con esas cifras, el número de casos activos en la localidad española norteafricana, que llegó a caer a uno, se eleva actualmente a 22. "Hemos sufrido un repunte muy importante que nos ha llevado a superar las medias nacionales en tasa de infectados y el ministro de Sanidad", según ha señalado Guerrero en declaraciones a los medios, le ha llamado para preguntarle "qué pasa y advertir de que si no somos responsables nos devolverán a la fase 0".

"El ministro ha pasado de poner a Ceuta como ejemplo a no explicarse qué está pasando aquí: nos han dado un poco de libertad y actuamos como si el virus no existiera: los bares se llenan dentro y fuera, se hacen fiestas con más asistentes de los permitidos y sin guardar medidas de precaución... Si no somos responsables", ha añadido el consejero, "nos van a devolver a la fase 0 y desde luego ahora ni nos planteamos pedir pasar a la 3".

El Ejecutivo local ha puesto en manos de los Servicios Jurídicos de la Administración local la posibilidad de iniciar acciones legales por atentado contra la salud pública contra las personas que "tienen que estar aisladas por ser positivos o contactos directos" y que "se saltan el confinamiento para, como nos consta que ha hecho al menos una persona, ir a una fiesta de cumpleaños".

Guerrero ha pedido al Centro de Coordinación Operativo (CECOR) de Ceuta "más presencia policial" en la calles de la ciudad como medida coercitiva para incentivar a la población a cumplir las medidas prescritas para contener la propagación de la COVID-19, que ahora se está expandiendo por "las barriadas de la periferia" tras concentrarse hasta ahora en el centro y en personas procedentes de la península o contactos directos de estas.

Ceuta acumula 197 positivos desde el inicio de la pandemia, 138 confirmados con pruebas PCR y 59 con test rápidos. De los 22 activos actualmente un total de 19 están en aislamiento domiciliario con sintomatología leve, dos contagiados ingresados en planta del Hospital Universitario y otro en observación en el mismo clínico. El número de curados se eleva a 171 y el de fallecidos, a cuatro.

Desde la declaración del estado de alarma se han formulado 5.067 propuestas de sanción y se han practicado 53 arrestos en Ceuta, con una población de unos 85.000 habitantes, por vulnerar las exigencias de confinamiento y distancia social establecidas.

Una pequeña fiesta puede ocasionar un rebrote a nivel nacional

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha advertido este miércoles de que una "pequeña fiesta inocente" en la que no se respetan las medidas impuestas para controlar los contagios de COVID-19 puede generar una nueva onda epidémica a nivel nacional.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité Técnico de Seguimiento del Coronavirus, el epidemiólogo ha explicado que por el momento "no se ha detectado ninguna señal de un posible rebrote", aunque ha admitido que hay "focos concretos" en algunas provincias con "pequeños agrupamientos de casos que en principio se están controlando correctamente".

"Pero estos rebrotes que probablemente ahora mismo no tenemos podrían empezar a partir de esas agrupaciones locales de las que sí tenemos información", ha alertado, especificando que algunas reuniones sociales con más gente de la permitida en la fase en la que se encuentra ese lugar "han podido ser el origen de esos brotes locales". "Todos tenemos muchas ganas de tener fiestas con amigos, pero podría ser el brote de otra epidemia", ha dicho Simón.

Toda la información sobre el coronavirus

Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.