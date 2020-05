La publicación y la foto de Paula Vázquez que trae de cabeza a la ultraderecha

El Gobierno aprobó este viernes 29 de mayo en un Consejo de Ministros Extraordinario el ingreso mínimo vital que pretende reducir en un 80% la pobreza extrema en España. Una prestación que llegará a 850.000 hogares (un 16% de ellos monoparentales), de los cuales 100.000 la recibirán de oficio a finales de este mes de junio, y oscilará entre los 462 y los 1.015 euros, dependiendo de la composición del hogar. Una noticia que ha vuelto a enfrentar a la sociedad española entre los que están a favor de esta medida del gobierno de coalición y los que están en contra. Tanta relevancia tiene esta noticia en nuestro país que no ha dejado indiferente a personajes de entidad como es el caso de la presentadora de televisión Paula Vázquez que ha usado sus redes sociales para dar su opinión ante el IMV.

"¡Hoy es un gran día! #IngresoMinimoGarantizado #IngresoMinimoVital. Si queréis ver lo cobardes que son los fascistas que están en contra, probablemente escupan su bilis aquí abajo, pero sin dar la cara. Esta es la mía cuando pienso que os quedan 4 añitos o más", así ha celebrado en su perfil oficial de Twitter la aprobación del ingreso mínimo vital. La presentadora de programas como 'Fama a bailar' y 'El puente', ambas de Movistar+' no se ha mordido la lengua y, además, ha adjuntado una imagen donde se puede ver su cara –como ya avisa en su mensaje– mientras mira al horizonte.

Hoy es un gran día !! #IngresoMinimoGarantizado #IngresoMinimoVital Si queréis ver lo cobardes que son los fascistas que están en contra , probablemente escupan su bilis aquí abajo , pero sin dar la cara😂🤣. Esta es la mía cuando pienso que os quedan 4 añitos o más 😝 pic.twitter.com/U8gsEOZT9m — Paula Vázquez 🔻 (@PaulaVazquezTV) May 29, 2020

Estas palabras de la periodista han levantado ampollas entre varios de los usuarios de Twitter que no han dudado en reaccionar. Entre ellos encontramos mensajes como el de "la limosna no es la solución" o "me encantan los progres ricos", e incluso insultos, que hacen visible su opinión contraria a la decisión del gobierno. Sin embargo, entre los más de tres mil comentarios que ha suscitado la publicación de Paula Vázquez, también están los aplausos de Isa Serra diputada y portavoz de Unidas Podemos-IU-Madrid en Pie. Asimismo, la famosa presentadora de televisión también ha recibido un dibujo de Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, al que ha contestado: "Yo le apoyo, tengo fe en la ciencia".

Posteriormente, y tras leer los comentarios que ha recibido en estas últimas horas, ha retuiteado este comentario: "El día que Twitter haga limpieza de Bots, algunos se quedan con menos favs que días cotizados tiene Abascal en el mercado laboral."

¿Qué es el Ingreso Mínimo Vital (IMV)?

Se trata de un complemento económico para los hogares que menos ingresan para alcanzar un cierto umbral de rentas. La cuantía de la ayuda dependerá de dos factores: del tipo de hogar (sobre todo, del número de miembros), que determinará la cantidad a la que hay que llegar, y las rentas que ya tenga ese hogar. El IMV será lo que se sume a las rentas ya existentes para alcanzar el umbral.

¿Cuál es la cuantía de la ayuda?

El Real Decreto-Ley define 14 tipos distintos de hogares en función del número de miembros con los que cuentan, y cada uno tiene su propio umbral; el más bajo, el del adulto solo, 462 euros, y el más alto, el de una familia de cinco miembros o más, 1.015 euros al mes. Así, por ejemplo, si un hogar de este último tipo tuviese unas rentas de 700 euros al mes, el Ingreso Mínimo Vital les aportaría 315 euros adicionales. Los cálculos del ministerio de Seguridad Social apuntan a una ayuda media por hogar de 313 euros.

¿A quién va dirigido?

Se trata de combatir las situaciones de necesidad más acuciantes, pensando sobre todo en los más pobres de la sociedad española, los que tienen unos ingresos medianos por unidad de consumo (miembro del hogar) de 310 euros al mes. Los beneficiarios de la ayuda serán por tanto los hogares, no las personas, y el ministerio calcula que alcanzará a 850.000 cuando el IMV esté totalmente desplegado (unos 2,3 millones de personas en total).