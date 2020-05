Iturralde desvela lo que le dijo a Mourinho agarrándole del cuello tras el Clásico del 5-0

Uno de los partidos más recordados de Eduardo Iturralde González en los 17 años que estuvo en Primera División fue el Barcelona - Real Madrid del año 2010. No por su intervención en el encuentro, sino por lo llamativo de aquel choque el Barça de Guardiola se impuso 5-0 en el primer Clásico de Mourinho en el Real Madrid.

Iturralde ha contado en Carrusel Deportivo lo que ocurrió ese partido, no sin antes dar su opinión sobre José Mourinho: "Es de los entrenadores, que al ser tan expresivo es muy fácil verle venir. A otros cuesta verles venir, pero a Mourinho no".

Seguidamente, ha desvelado: "Yo digo que si tu eres incendiario, tienes que ser incendiario siempre, no serlo siempre y luego estar 90 minutos sentado, si tú eres gallo, tienes que ser gallo siempre. Al final del partido me viene y me dice, 'muy bien Iturralde'. Y yo le cojo, hay una foto de eso, y le respondo: 'Te has equivocado en una cosa, que aquí hay un gallo y no eres tú, soy yo'. Los asistentes que lo oyen, me dicen, 'ya te has pasado".

"Tenía muy buena relación con él, porque él montaba su circo y su teatro y luego tenías que diferenciar. Guardiola era mucho más difícil de entrenar, pero para todos los árbitros, era mucho más sibilino. A la hora de protestar a los asistentes, era mucho más fácil controlar a Mourinho que a otros que eran más sibilinos. Eso sí, fue la peor época en cuanto a tensión entre los jugadores", ha explicado. Aquella semana previa al Clásico, Mourinho había hablado en los medios de comunicación asegurando que al Barcelona le iba muy bien cuando Iturralde era el colegiado.

Preguntado por si había mucho mal royo entre los internacionales españoles, ha contado: "Yo no lo llamaría mal royo, lo llamaría tensión. Muchas veces, antes de los partidos los jugadores se saludan, se abrazan, lo ves siempre. En la época de Mourinho, no se miraban".

