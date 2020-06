Fernando Simón deja abierta la opción de que haya público en los estadios cuando todos alcancen la fase 3

Fernando Simón, en la rueda de prensa que ha dado este martes por la tarde, ha comentado algunos de los detalles de la charla que ha mantenido por la mañana junto a Salvador Illa e Irene Lozano y los futbolistas Dani Carvajal, Koke Resurrección, Gerard Piqué y Asier Illarramendi.

El director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad ha hablado de la posibilidad de que haya público en los estadios y ha confirmado todo lo contado por Manu Carreño este lunes en 'El Larguero'.

Según Simón, en caso de que en fase 3 la situación epidemiológica lo permita, se podría estudiar la opción de que haya público en los estadios. No obstante, como avisó Carreño en 'El Larguero', no habrá público en los estadios hasta que todos pasen a la fase 3, tal y como ha confirmado Fernando Simón.

Como contó 'El Larguero', desde el Gobierno consideran que 'no sería justo', tal y como ha dicho Simón, que pueda haber público en los estadios de algunos equipos y otros no, por lo que hasta que todos no puedan esa opción no existirá.

Por tanto, Fernando Simón ha dejado abierta la opción de que haya público en los estadios cuando todos los equipos de LaLiga estén en provincias que hayan pasado a la fase 3 y no antes.

