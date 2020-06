El mensaje de Illa al PP sobre Fernando Simón: "Les pido un favor. Feliciten a Ana Mato y Ana Pastor"

Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, desde la bancada popular han cuestionado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre el criterio que está siguiendo el Gobierno en su radiografía diaria de las víctimas y los contagios de la pandemia del coronavirus, así como por las diferencias con los datos ofrecidos por los informe de Monitorización de la Mortalidad (MoMo). Una pregunta que ha llegado en el segundo día en que Sanidad no registra ningún muerto por COVID-19 por segundo día consecutivo y a la que Illa ha respondido asegurando que esos datos del MoMo son ofrecidos por el propio Ejecutivo.

"Respecto a los fallecidos y el criterio del Gobierno de España, el criterio es seguir las recomendaciones de los organismos internacionales y computar como fallecidos por COVID-19 a aquellas personas fallecidas que tiene un diagnóstico positivo por PCR de coronavirus. Los datos del MoMo, de la monitorización de la mortalidad, son datos que usted no ha tenido que escudriñar en ningún sitio, los publica el Gobierno desde hace mucho tiempo y diariamente. Es información que publicamos nosotros", que también ha querido enviar un mensaje al PP tras las críticas vertidas contra la gestión del Ejecutivo y sobre el papel de Fernando Simón.

"Sobre si actuamos tarde y todas esas consideraciones y esos empeños enormes que veo en algunas señorías de precedir el pasado... no cuenten conmigo. Me ocupo de trabajar para el presente y preparar el futuro. No he entendido muy bien sus consideraciones acerca del nepotismo, pero le quiere pedir un favor: felicite a la señora Ana Pastor por haber creado el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias y a la señora Ana Mato por haber nombrado a Fernando Simón, mi principal colaborador en esta situación", ha sentenciado.