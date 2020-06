Fernando Simón y el baile de cifras de muertos: "Ahora no son el objetivo del sistema de vigilancia"

Desde que, el pasado 11 de mayo, el Ministerio de Sanidad puso en marcha la nueva estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia, la resta de las cifras de muertos por coronavirus totales de un día a otro no coinciden con el aumento diario pormenorizado. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha reconocido que "los datos de fallecidos están generando algunos problemas" y entiende "que haya algún estupor o alguna duda en cuanto a los datos que se reciben" pero ha aclarado que son los que dan las comunidades autónomas y "alguna comunidad hoy ha tenido un problema a la hora de cargar los datos".

En cualquier caso, ha querido restar importancia a ese baile de datos: "Ahora mismo no creo que dos casos o tres más aporte mucho a una serie de 100 días lo que sí aporta mucho es saber si de todos los casos sospechosos estamos haciéndoles las PCR al 10% o al 95%, y por tanto, saber si podemos diagnosticar a todo el que tenga síntomas o no", aclaraba Simón, que señalaba que esos datos tienen el objetivo de indicar "cuál es la transmisión que tenemos ahora mismo en España. Es lo que nos interesa: si hay o no riesgo".

El objetivo de Sanidad ahora es la detención precoz para poder dar una respuesta rápida por eso ahora todos los esfuerzos están centrados en "saber si hay gente perdida que está transmitiendo cuando no queremos que lo hagan". Por eso, Fernando Simón insistía en que "los fallecidos son importantes, desde luego que sí, pero tenemos que entender la importancia que puede haber en un dato arriba, en un dato abajo en una serie".