No, el Gobierno no ha instalado una aplicación en tu móvil para rastrear la COVID-19 y espiarte

Cada vez son más las personas que denuncian, a través de redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp, que el Gobierno ha instalado una aplicación en sus teléfonos móviles para rastrear la COVID-19 en España y, de paso, para controlar cada uno de sus movimientos. Todo ello debido a una nueva opción, que aparece en los teléfonos móviles con sistema operativo Android, en la que podemos ver un nuevo apartado conocido como Notificación de exposición al COVID-19 en el apartado de Ajustes.

Sin embargo, ni es una aplicación, ni es secreta, ni tiene como objetivo seguir cada uno de tus movimientos. Tan solo es la nueva API (conjunto de protocolos y herramientas) anunciada el pasado mes de abril tanto por Google como por Apple, que ha sido instalada en los teléfonos móviles de los usuarios para que las aplicaciones de rastreo de contactos puedan funcionar en un futuro.

Así funciona la API de Google y Apple

Hace ya varias semanas, concretamente el pasado mes de mayo, Google y Apple anunciaban que su API había comenzado a desplegarse en varios países entre los que se encuentra España. Todo ello a través de un comunicado conjunto, en el que explicaban en qué consistía esta nueva opción: "Lo que hemos creado no es una App, sino que las agencias de salud pública incorporarán la API en sus propias aplicaciones que las personas instalarán".

Así es notificaciones por COVID-19.

Una opción que permitirá que la conectividad Bluetooth de los iPhone y los móviles con Android puedan utilizarse para reducir la propagación de la COVID-19 en el mundo: "La aplicación puede avisarte si has estado cerca de alguien que ha indicado que ha dado positivo en una prueba de detección de COVID-19". Por esa misma razón, y desde hace ya varios días, los usuarios de Android se han encontrado con esta nueva opción tras acceder a los ajustes del teléfono y pulsar sobre la opción Google.

Ni es una app, ni te está espiando

Sin embargo, está inactiva porque, por el momento, no hay ninguna aplicación oficial que pueda aprovechar esta API. De hecho, y si accedemos a este apartado, nos lo explicará: "Para activar las notificaciones de exposición al COVID-19, abre una aplicación disponible". Por lo tanto, ni es una aplicación, ni nos está espiando. De hecho, y cuando esta opción se active, el usuario tendrá la opción de activar o desactivar la opción en función de sus necesidades.

De cara a los próximos meses, y cuando los distintos gobiernos hayan lanzado sus propias aplicaciones de rastreo de la COVID-19, los usuarios y usuarias podrán descargarlas a través de las distintas tiendas de aplicaciones para ayudar a controlar la expansión de la enfermedad. Una vez descargadas, los usuarios y usuarias tendrán que aceptar los términos y condiciones y determinar, a través de la aplicación, si quieren comunicar a su organismo de salud que tienen síntomas de la COVID-19.

Y no, estas aplicaciones tampoco nos espiarán. En caso de que participemos en estos programas, la aplicaciones registrarán una serie de identificadores de dispositivos con los que has estado en contacto. En caso de que alguno de ellos pertenezca a alguien que se ha contagiado por COVID-19, el sistema enviará avisos al resto de identificadores que quedaron registrados. No obstante, nunca se guardará información personal ni se sabrá a quién pertenece cada identificador en la ubicación en la que se produjo ese contacto. Por lo tanto, no revelará nuestra información a terceras personas.