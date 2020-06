La emoción contenida de Ana Oramas en el Congreso: "Me avergüenzo y me dan ganas de llorar"

El Congreso de los Diputados vota este martes la prórroga del último estado de alarma hasta el próximo 21 de junio. La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, se ha subido a la tribuna y ha compartido uno de los discursos más emotivos, sobre todo, a juzgar por su voz entrecortada: "Mientras aquí se insultan, se odian, se enervan las pasiones, ahí fuera hay gente en las UCIs que están debatiéndose entre la vida y la muerte, hay gente que está enferma en hospitales y en sus casas, hay miles de sanitarios que no han podido descansar, hay muchos mayores que siguen muriendo y mucha gente. Y hay mucha gente que todavía no ha podido besar a sus padres. Me avergüenzo y me dan ganas de llorar", ha dicho con lágrimas en los ojos.

Más adelante, la diputada ha explicado que un caso que ha vivido de cerca y ha hecho un llamamiento a la prudencia: "Ayer murió la madre de una amiga mía y todavía, por la irresponsabilidad de muchos que no cumplen las normas y de otros que no siguen las recomendaciones, está habiendo rebrotes. Tenemos la responsabilidad de que lo que hemos pasado no vuelva. Dignidad de esta Cámara como están teniendo los ciudadanos".