Marlaska: "No, no voy a dimitir, no he cometido ninguna ilegalidad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha intervenido en el Congreso de los Diputados para volver a incidir en la explicación dada ayer en el Senado en torno al cese de Diego Pérez de los Cobos en la cúpula de la Guardia Civil. Ha insistido en que el motivo de la solicitud de información no fue conocer el contenido del informe sino encontrar el origen de la filtración del documento entregado al juzgado de Madrid que investiga la convocatoria del 8M feminista: "No, no voy a dimitir porque como he dicho y repetiré no he cometido ninguna ilegalidad", ha dicho.

"Ni este ministro ni nadie de su equipo pidió ningún informe ni tomar conocimiento de ningún informe", ha dicho, acusando al PP de hacer una "interpretación falaz" y asegurando que "se pidió y se solicitó ante esas filtraciones una indicación de lo que había ocurrido y por qué se había omitido a la cadena de mando tal circunstancia". Los representantes de PP, Vox y Ciudadanos han exigido su dimisión en las preguntas parlamentarias mientras Grande-Marlaska ha descargado la responsabilidad de la decisión: "Yo no he cesado al señor Pérez de los Cobos, ha sido el Secretario de Estado a propuesta de la directora de la Guardia Civil", ha dicho.

"Yo no quise decir más porque tengo respeto a la carrera profesional del señor Pérez de los Cobos, ustedes están intentando indagar en más razones y perturbar esa carrera profesional y yo no estoy por la labor", ha añadido, sin hacer mención a la "policía patriótica" que sí ha esgrimido el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una hora antes en el mismo hemiciclo.

Es la misma explicación que ofreció ayer en la cámara alta después de varios días desligando el cese del coronel de la investigación judicial al 8M y el informe que apunta a Fernando Simón. En un primer momento Grande-Marlaska encuadró su salida de la Comandancia de Madrid en una "reestructuración" de la cúpula del cuerpo para después terminar admitiendo que tuvo lugar por una pérdida de confianza al publicar El Confidencial una nota interna en la que constaba el verdadero motivo del cese.

📹 VÍDEO | Grande-Marlaska: “No quise decir más porque tengo respeto a la carrera profesional del señor Pérez de los Cobos, ustedes están intentando indagar en más razones y perturbar esa carrera profesional y yo no estoy por la labor”https://t.co/0w3anpWMf1 pic.twitter.com/3Jlu8Ywsjg — Cadena SER (@La_SER) June 3, 2020

El ministro de Interior ha incidido en este aspecto defendiendo que el documento firmado por la directora general de la Guardia Civil recoge el motivo de la pérdia de confianza. "En ese documeto que ha presentado el presidente del PP justificaba la pérdida de confianza. ¿Saben lo que hacen ustedes cuando pierden la confianza? Les echan por la puerta y no les dicen ni adiós", ha reprochado.

Grande-Marlaska ha recordado las destituciones y ceses que se acometieron durante la última legislatura de Mariano Rajoy y el Partido Popular. "¿Fue legal que el señor Zoido destituyera a toda la cúpula policial que habia vencido a la banda terrorista ETA?", añadiendo que "nosotros les decimos la razón por la que hemos perdido la confianza pero nunca denostamos su carrera profesional, que tiene todo nuestro reconocimento".

A preguntas de Edmundo Bal (Ciudadanos) ha añadido que "no, no voy a dimitir porque como he dicho y repetiré no he cometido ninguna ilegalidad, ni yo ni mi equipo". Referido al cese del Director Adjunto Operativo, Laurentino Ceña, explica que "en su carta de renuncia habla de resolución legal pero injusta" volviendo a hablar el minsitro de "una remodelación de los equipos que ya estaba prevista, buscamos la profesionalidad, la neutralidad y la imparcialidad".