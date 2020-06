Vox asegura que su querella por el cese de Pérez de los Cobos ha sido "archivada"

El partido ultraderechista Vox ha anunciado que su querella por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos ha sido "archivada" por un juzgado de Madrid. Ha sido la diputada Macarena Olona la que ha anunciado en Twitter la decisión del juez, explicando también que recurrirán: acusaban a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, de varios delitos relacionados con el cese de Pérez de los Cobos.

🔴 El Juzgado decide archivar también la querella de @vox_es. Con pleno respeto a la resolución judicial, nos vemos en la Audiencia Provincial. Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Ninguna lucha que vale la pena lo es. ¿Nos vale la pena? Nos vale todo. https://t.co/3beCQ3wH2j — Macarena Olona (@Macarena_Olona) June 3, 2020

La querella fue anunciada hace unos días por el propio partido, asegurando que acusaban a ambos de delitos de obstrucción a la Justicia, de represalias y prevaricación acusando a ambos de impulsar la salida de Pérez de los Cobos de la Comandancia de Madrid por no querer darles información sobre los informes que habían entregado a la jueza que investiga la convocatoria del 8M feminista.

La querella, de cuyo "archivo" no se conocen más detalles, ha sido rechazada por el mismo magistrado que hace unos días decidió negarse a investigar a Fernando Simón dejando en manos de los jueces de Móstoles la decisión de abrir o no una causa por homicidio imprudente. Como en este caso, entonces también inadmitió la querella sin dar traslado a Fiscalía, algo que en cualquier caso no es obligatorio.

La formación ultraderechista presentó la querella antes de que la nota interna de la Guardia Civil reflejando los motivos del cese y firmada por Gámez viera la luz, y ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid.