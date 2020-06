El pasado 14 de marzo, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez decretaba el estado de alarma en nuestro país para hacer frente a la crisis del coronavirus. Un escenario que suponía, entre otras cosas, la limitación de la libertad de circulación de las personas. Desde entonces, Los Morancos recurrieron a sus ya clásicas parodias para que la sociedad española siguiera las indicaciones del Gobierno y se quedara en sus respectivas casas hasta el fin del confinamiento.

Primero a través de 'Camilo el del sexto', un personaje que aseguraba que necesitaba salir a la calle porque ya había hecho todo lo que se podía hacer durante el periodo de confinamiento. Más tarde mediante Antonia y Omaita, quienes hablaron sobre la vuelta a las calles y el riesgo de una sufrir una segunda ola de contagios en caso de no cumplir las recomendaciones sanitarias. Ahora, los personajes más característicos del dúo cómico están de vuelta para hablar sobre la nueva normalidad.

" Sin la mascarilla, hay COVID pa ti, COVID pa mi"

Todo ello a través de una nueva canción, de ritmo veraniego, mediante la que nos recuerdan de la importancia de seguir usando la mascarilla durante los próximos meses a pesar de que el número tanto de contagios como de fallecidos haya caído considerablemente durante las últimas semanas. En primer lugar, Omaíta explica que, sin mascarilla, la posibilidad de que el virus se propague por España es muy grande: "Sin la mascarilla, hay COVID pa ti, COVID pa mi". Por esa misma razón, nos recomiendan que no nos la quitemos bajo ningún concepto.

Pero Antonia asegura que no puede aguantar con ella: "Yo con la mascarilla te juro que no puedo aguantar. Si me tiro un flatito, el gazpachito no se va". Pero no solo eso. El personaje también explica que las gomas de la mascarilla le aprietan demasiado y que, si esto de llevar mascarilla va para largo, se nos van a acabar despegando las orejas. Por esa misma razón, Antonia se pregunta qué es lo que pasaría si se quitara la mascarilla.

"Me pongo gafas y no sirven para nada porque se empiezan a empañar"

Es entonces cuando Omaíta le recomienda, a pesar de que reconoce lo incómodo que puede llegar a ser llevar mascarilla todo el día, que se adapte a la nueva normalidad. Sin embargo, Antonia explica que no puede adaptarse a la nueva normalidad porque hace demasiado calor y porque se le empañan constantemente las gafas: "Me pongo gafas y no sirven para nada porque se empiezan a empañar. Y ahora en verano ya verás, hasta pollitos voy a criar".

Tras el final de la canción, los hermanos Cadaval dejan un mensaje a sus seguidores y seguidoras para que sigan tomando las medidas de seguridad pertinentes para evitar un rebrote de la enfermedad: "La curva empieza a aplanarse, pero no hay que confiarse".