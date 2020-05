Cuidado con estas mascarillas: no cumplen la normativa de protección europea

El uso de mascarilla es obligatorio en el espacio público para toda la población mayor de 6 años. Tanto en la vía pública como en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre y cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad de al menos dos metros. Una medida de precaución que, tal y como apuntan desde el Ministerio de Sanidad, tiene como objetivo reducir la posibilidad de contagio ahora que comenzamos a salir poco a poco a la calle.

¿Sabes qué tipo de mascarilla deberías usar en cada situación? En caso de que seas una persona sana, se recomienda el uso de mascarillas higiénicas. Por otro lado, aquellas personas enfermas por COVID-19, tanto las sintomáticas como las asintomáticas positivas, deberán utilizar mascarillas quirúrgicas. Por último, y en lo que respecta a las personas en contacto con casos sintomáticos o positivos por COVID-19, desde el Ministerio de Sanidad recomiendan el uso de Mascarillas EPI. Sin embargo, no todas valen para hacer frente a la enfermedad.

Cuidado con las siguientes mascarillas, no cumplen la normativa

Según recoge la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), se están vendiendo una serie de mascarillas filtrantes, productos de alta protección, que están incumpliendo la normativa europea. Tal y como aclara el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea, se trata de mascarillas de tipo FFP2 o equivalentes que filtran menos partículas de las que deberían, que no cuentan con certificados o que, simplemente, son falsas.

A pesar de que su porcentaje de las mascarillas tipo FFP2 (o equivalente: N95, KN95 y KF94) debería ser de entre el 92 y 95%, algunas no cumplen con lo prometido. A continuación, te ofrecemos una lista de mascarillas que, por sus características, ofrecen una menor retención de partículas de las que deberían:

Mascarillas que filtran menos partículas de las que deberían

Daddy Baby. Protective Mask. Eearloop Face Mask (Menos de un 49% de retención de partículas)

(Menos de un 49% de retención de partículas) Daddy Baby. Protective Mask. Respiratory Protection (Menos de un 76% de retención de partículas)

(Menos de un 76% de retención de partículas) LikeLove. Self Suction Filter Type Anti Particle Respirator (Menos de un 86% de retención de partículas)

(Menos de un 86% de retención de partículas) NEP KN95 Respirator Mask (Menos de un 62% de retención de partículas)

(Menos de un 62% de retención de partículas) Sin marca-Three Dimensional Protective Respirator (disposable respirator) (Menos de un 76% de retención de partículas)

(disposable respirator) (Menos de un 76% de retención de partículas) Garry Galaxy Respirator Mask. N95 (Menos de un 71% de retención de partículas)

(Menos de un 71% de retención de partículas) Sin marca- Particle Filter Mask YK01 FFP2 (Menos de un 68,5% de retención de partículas)

Mascarillas que no cuentan con la certificación adecuada

Por otro lado, también podemos encontrar una serie de mascarillas que no disponen de la certificación adecuada. Por lo tanto, no ofrecen garantías de que la filtración que anuncian sea real. A continuación de ofrecemos una lista de las mascarillas que no disponen de este tipo de sello de calidad.

Sin marca-Protective respiratory filtration "half-face mask" (No indica la certificación correspondiente)

(No indica la certificación correspondiente) Sin marca-Particle Filter Mask KN95 (No indica la certificación correspondiente)

(No indica la certificación correspondiente) Sinpul. Protective Mask KN95 (No indica la certificación correspondiente)

(No indica la certificación correspondiente) Sin marca-Particle Filter half face Mask (No indica la certificación correspondiente)

(No indica la certificación correspondiente) Dromex. Protective Mask (No ha sido probada y certificada según las normas europeas)

(No ha sido probada y certificada según las normas europeas) Sin marca- Safe Mask (Su capacidad de filtración no ha sido certificada)

(Su capacidad de filtración no ha sido certificada) Jtrip. Safe Mask/ Fashion protective Mask (No han sido probadas ni certificadas)

Cuidado con las falsificaciones

Por último, el Sistema de Alerta Rápida de la Unión Europea también alerta de la Mascarilla 3M modelo 9501V. Una falsificación de la mascarilla KN95 de 3M, que dispone del marcado CE, pero que no indica certificaciones. Por lo tanto, y tal y como explican desde la Unión Europea, se trata de una mascarilla ilegal e insegura. Por lo tanto, y si cuentas con alguna de estas mascarillas, te recomendamos que busques otras nuevas.