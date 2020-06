"Dejé de ir a estadios por este tipo de cosas": Álvaro Benito señala cuál es el lado oscuro del fútbol

Jesús Gallego y Álvaro Benito se pasaron por las redes sociales de Hora 25 deportes como cada viernes para repasar con los seguidores del programa la actualidad deportiva, marcada como en todo el mundo, por las protestas en EE.UU contra los abusos policiales en la muerte de George Floyd.

En su aplicación al deporte rey, no es la primera ocasión que suceden episodios racistas, en contra de un jugador. Uno de los últimos fue el de Iñaki Williams en el estadio del Espanyol, increpado por parte de la afición perica.

Sobre los insultos y este comportamiento usual durante los últimos años en los campos de fútbol español. reflexionó Álvaro Benito y lo señaló como una de las razones por las que no va a los estadios: "La primera vez que fui a los estadios y estaba en la grada, estaba asustado, fui a uno de los partidos de La Liga con máxima rivalidad. La gente se puso como loca a insultar a gritar", y añadió tajante "Dejé de ir a estadios por este tipo de cosas que a mí me violentan", afirma.

Una práctica, la de los insultos a jugadores en un campo de fútbol, muy habitual desde hace décadas: "Antes estaba tan aceptado que se insultara de manera grave a cualquier protagonista del mundo del fútbol, más a los árbitros que sigue pasando. Está muy aceptado en el campo, a mí me podían decir cualquier cosa no siendo de raza negra, pues a quien sí lo es, hacen el insulto fácil", relata con rabia el comentarista de Carrusel Deportivo.

No sólo ha vivido esta triste realidad como aficionado, sino también como futbolista cada vez que se iba a lanzar un saque de esquina: "Era lanzador de córners, era normal que me escupieran que me tiraran de todo", por todo ello llama a hacer un ejercicio de responsabilidad y acabar con esto: "Hay que ser mucho más firme, pero con el insulto en general. El problema del racismo y de la homofobia son gravísimos, y es que en cualquier otro ámbito es un delito", insiste Álvaro sobre una de las grandes lacras del fútbol.

No hay que ir mucho más allá para ver este tipo de comportamientos, como esta semana el tuit de Borja Iglesias solidarizándose contra el racismo, en un ejercicio que también sirvió para destapar al grupo homófobo que sigue este deporte.

