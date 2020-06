Sánchez desvela lo que no ha podido hacer durante la cuarentena

El presidente Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa este domingo donde ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes el decreto de la nueva normalidad donde será obligatorio el uso de mascarillas a los mayores de 6 años en el transporte público, excepto en casos de enfermedad. Además, Sánchez anunció que el 26 de junio un total de 255.000 personas recibirán el ingreso mínimo vital. Sin embargo, durante la conferencia con periodistas también ha tenido tiempo de hablar sobre lo que no le ha dado tiempo a hacer durante esta cuarentena debido a la frenética agenda que ha sufrido por la crisis sanitaria.

"Sobre los deportes, ya me gustaría a mi poder coger la bicicleta más de lo que últimamente he podido cogerla que es nada", ha explicado Pedro Sánchez mientras contestaba una pregunta de los periodistas sobre cómo será el deporte en la nueva normalidad. Ante esta cuestión, Sánchez ha asegurado que se dará "una respuesta común y homogénea" para permitir la presencia de aficionados a los estadios de fútbol y de baloncesto, ya que es "de justicia" que todos los seguidores puedan acceder a la vez a ver los partidos de sus equipos.

"Ha salido este domingo en la Conferencia de Presidentes la cuestión de los aforos en los estadios de fútbol y de baloncesto. El Ministerio de Sanidad, con el Consejo Superior de Deportes y también con las ligas y federaciones, está trabajando para ver si podemos dar una respuesta común", destacó Sánchez tras la Conferencia de Presidentes, que se ha desarrollado de manera telemática.

En este sentido, auguró una solución consensuada que afectará a todas las Comunidades Autónomas. "Creo que es de justicia que no haya diferencias y no que en un sitio haya aficionados en el estadio y en otro no. Las competencias de salud pública están residenciadas en las Comunidades Autónomas, pero nosotros no vamos a renunciar a dar una respuesta homogénea, que es legal desde el punto de vista intelectual, para el conjunto de aficiones y de equipos de fútbol y de baloncesto", explicó. El pasado lunes, el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, aseguraba que tenía el visto bueno de las autoridades sanitarias para poder abrir el Estadio Gran Canaria para que sus aficionados puedan acudir al duelo contra el Girona del próximo 13 de junio, algo que contrasta con las palabras del presidente del Gobierno.

Por su parte, el presidente del Gobierno ha manifestado este domingo su intención de celebrar una conferencia de presidentes presencial después de las elecciones gallegas y vascas del 12 de julio y mientras dure el estado de alarma, hasta el 21 de junio, se mantendrán estas reuniones de modo telemático. De esta manera, ha apuntado que en esa primera reunión presencial deberán abordarse los próximos presupuestos generales del estado porque es "tarea de todos" la recuperación social y económica tras el coronavirus.