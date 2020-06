Aplicaciones para restaurar fotos antiguas: estas son algunas de las más populares

Hace apenas unos días, concretamente el pasado día 5 de junio, se cumplían 122 años desde el nacimiento del poeta granadino Federico García Lorca. Una efeméride, especial para el mundo de la cultura, que llevó a muchas personas a recordar la obra de uno de los artistas más reconocidos de nuestro país. Todo ello a través de sendos homenajes como el protagonizado por Miguel Ríos, García Montero, Ian Gibson, Antonina Rodrigo, Laura García Lorca y Nuria Esper, quienes rindieron un tributo al artista en un '5 a las 5'.

Un tributo que también se llevó a cabo en redes sociales, donde no fueron pocas las personas que compartieron tanto la obra del poeta como sus fotografías. Aprovechando este día tan especial, algunas de esas personas decidieron recuperar fotos antiguas del artista y darles una segunda vida. Todo ello a través de una serie de aplicaciones como las que te mostramos a continuación, que te ayudarán a recuperar fotos de épocas pasadas.

Aplicaciones para recuperar fotos antiguas

Una de las aplicaciones más populares para restaurar fotografías antiguas es Remini (disponible tanto en Android como en iOS). Tras descargar la aplicación, tan solo tendremos que acceder a la misma mediante nuestra cuenta de Gmail o Facebook y pulsar sobre la opción Enhance que aparecerá a continuación. A continuación, selecciona una fotografía de tu carrete y deja que la aplicación haga el resto de forma completamente automática.

acaso llevo toda la mañana poniendo fotos de lorca en una de las apps que clarifican caras? sí, y la sed es real pic.twitter.com/nBRpF6LcJm — l’enfantastique (@arccturus) June 6, 2020

En cuestión de segundos, Remini creará una segunda imagen, mejorada a partir de la primera, que podrás descargar en tu teléfono segundos más tarde. De hecho, y para que puedas comprobar con tus propios ojos su eficacia, la plataforma te permitirá que compruebes cómo era la foto antes de subirla a la aplicación y después de aplicarle el filtro de la segunda juventud.

La aplicación nos permite recuperar fotos antiguas y darle una segunda vida. / Cadena SER

Aplicaciones para colorear fotografías en blanco y negro

Durante estos últimos años hemos sido testigos de distintas plataformas que nos ayudan a colorear nuestras fotografías en blanco y negro. Desde el algoritmo de Richard Zhang hasta una función anunciada por Google para Google Fotos, mediante la que la inteligencia artificial del gigante electrónico es capaz de interpretar las fotos antiguas y darle un nuevo significado.

Sin embargo, ninguna de ellas ha demostrado ser tan rápida y eficaz como ColouriseSG. Una herramienta web, desarrollada por la división de datos e inteligencia artificial del gobierno de Singapur durante un hackatón celebrada el pasado mes de enero, que utiliza algoritmos de aprendizaje profundo para colorear fotos en blanco y negro en cuestión de segundos, tal y como recogen los desarrolladores del proyecto.

Para colorear tus fotografías en blanco y negro, tan solo tienes que acceder a la página web de ColouriseSG. Una vez allí, pulsa sobre la opción Try it yourself, y escoge la fotografía que quieras colorear. A continuación, la compañía comenzará a analizar la imagen a través de su red neuronal y empezará a colorearla. Gracias a estas aplicaciones, podrás recuperar fotografías antiguas y darles una segunda vida.