"Negro y jugador de baloncesto": así quería ser Ricky Rubio de mayor

Ricky Rubio tenía claro lo que quería ser de cuando fuera mayor. Eran dos cosas... a la vez. Una podría adivinarla cualquiera: ser jugador de baloncesto. La otra es más complicado de adivinar, pero tiene toda la lógica. Lo ha contado su padre en la última sección de Ricky en la SER, donde a lo largo de los últimos meses ha querido poner "su granito de arena" para ayudar a todo el mundo en los momentos tan complicados que se han vivido en esta pandemia del coronavirus.

"Quería ser negro y jugador de baloncesto", ha señalado su padre explicando que el pequeño Ricky estaba seguro de que los que jugaban bien al baloncesto eran, precisamente, los jugadores negros. En esta última sección, Rubio también ha hablado sobre el problema del racismo tras una pregunta que le ha formulado Sergio Scariolo. "El racismo existe. Pensamos que no es para tanto y no lo vemos pero está en las calles y en las mentes", ha señalado el base.

En su opinión, las personas no nacemos racistas, sino que nos hacemos racistas. Por eso cree que hay que dar "un golpe muy duro" al sistema, un "cambio radical" para evitar este problema en el que "todos somos culpables".

La madurez de Ricky

Ricky también ha contestado a una pregunta de Alex Mumbrú sobre cómo vivió la victoria en el Mundial y ha reconocido que fue una "explosión de emociones" que le llevó en un momento de madurez "muy bueno" que le permitió "apreciarlo lo suficiente".

También ha respondido a José Manuel Calderón y su pregunta sobre cómo vive ahora ser padre: "Cambia totalmente mi vida y mis prioridades. En este tiempo he podido estar dos meses y medio con él y he podido conocerlo bien. Ahora va a ser duro irme [para terminar la temporada de la NBA] porque voy a perderme cosas que no voy a poder recuperar", ha señalado.

