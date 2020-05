Ricky Rubio no podía perderse el documental sobre la carrera de Michael Jordan. El jugador internacional español ha vuelto a pasar un martes más por 'La Ventana' para compartir sus reflexiones con Carles Francino, Francisco José Delgado y todos los oyentes de la SER en este periodo final de la pandemia del coronavirus.

Al hablar de The Last Dance ha sorprendido al afirmar cómo ha vivido la visualización de este documental sobre uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos. "Cuando no sabes las cosas tiendes a mitificarlas. Es verdad que Jordan sigue siendo el mejor jugador de todos los tiempos, pero hay historias de él que tenía en mi cabeza con... más ingenio", ha señalado el base español. "Hay historias increíbles pero, en mi mente eran más de lo que son", ha confesado insistiendo en su impresión sobre esta serie.

En cualquier caso, Rubio reconoce que "por todo lo que consiguió", Jordan es el mejor de la historia del baloncesto. Y ha puesto como ejemplo lo que hizo ganando tres anillos, marchándose y volviendo para ganar otros tres títulos de la NBA. A su juicio, solo LeBron James puede ser uno de los que estén más cerca de las estrella de los Bulls, pero desde su punto de vista Jordan es mucho más: "Acabó siendo un referente dentro y fuera de la cancha y es difícil de igualar. El baloncesto es lo que es gracias a jugadores como él".

Nuggets en el vestuario

Rubio también ha hablado por su afición por hacer pan y magdalenas en esta cuarentena y ha confesado que Willy Hernangómez es uno de los jugadores más "glotones" que ha conocido, aunque asegura que come cada vez más sano. Los nombres que no ha dado son los de los jugadores que ha conocido que eran capaces de comerse unos nuggets de pollo justo antes de un partido de la NBA. "Luego saltan y hacen mates", ha reconocido con asombro.

También ha elogiado el papel que han hecho jugadores como Pau Gasol, Tony Parker o Dirk Nowitzki para lograr que los que vienen de fuera de Estados Unidos, como él, tengan un gran reconocimiento. "Ahora se entiende que un jugador internacional puede ser igual o mejor. Gracias a Gasol, por ejemplo, hombres como Doncic tienen ahora la confianza plena de toda una franquicia", ha explicado.

