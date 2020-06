Vuelven los exámenes de conducir en todo el país: estas son las nuevas normas tras el confinamiento

Desde este lunes 8 de junio, y después de cumplir con los criterios del Ministerio de Sanidad para poder seguir adelante, toda la población española se encuentra, al menos, en la fase 2 de cara a la "nueva normalidad". Un escenario que supone la vuelta de los campeonatos deportivos a puerta cerrada y la reapertura de cines, teatros y todos aquellos eventos al aire libre de menos de 400 personas, entre otras cosas.

También la reapertura de las autoescuelas, cerradas desde que Pedro Sánchez decretara el estado de alarma el 14 de marzo para hacer frente a la crisis del coronavirus. Un movimiento que provocó la cancelación de las clases teóricas y prácticas en las autoescuelas y el aplazamiento de los exámenes de conducir hasta nueva orden. Tres meses después, y con toda la población española en la fase 2, los exámenes están de vuelta con importantes novedades.

El servicio de exámenes se mantiene durante todo el verano

Según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT) en un artículo publicado en su revista, se mantiene el servicio de exámenes durante todo el verano debido a la situación actual. Unos exámenes que deberán ser llevados a cabo en los centros desplazados siempre y cuando existan garantías del cumplimiento de las normas recogidas en el Plan de contingencia de la DGT. Desde las medidas de limpieza y desinfección hasta la de distancia social.

Por esa misma razón, y para evitar aglomeraciones en los centros de los exámenes, desde la DGT han explicado que se se prohíbe la permanencia en las zonas de espera de personas que no tengan una relación directa con la realización de la prueba: "Solo puede estar personal de la jefatura, profesores al cargo de la prueba y aspirantes citados a esa hora".

Así serán los nuevos exámenes teóricos de la DGT

En lo que a exámenes teóricos se refiere, desde la DGT apuntan a que la capacidad de las aulas se verá disminuida para cumplir la distancia necesaria. Una condición que llevará a las distintas Jefaturas a incrementar las convocatorias para dar respuesta a la demanda. Sobre todo a las de aquellas personas que hayan perdido el permiso de conducir y a quienes vayan a obtener o renovar la autorización especial para conducir vehículos que transporten mercancías peligrosas, quienes tendrán preferencia.

Cada uno de los aspirantes que se presenten a la prueba deberán llevar guantes y mascarilla, que deberán traer consigo a la fecha indicada. Además, dispondrán de hidrogel en el aula para utilizarlo cuando lo vean conveniente. Un aula que, tal y como han dado a conocer desde la DGT, deberá garantizar en todo momento la distancia mínima de dos metros entre alumnos.

Así serán los nuevos exámenes prácticos

Respecto a los exámenes prácticos, la DGT determina que el alumno tan solo irá acompañado por el profesor en la parte delantera del vehículo y por el examinador en los asientos traseros. Desde la Dirección General de Tráfico aclaran que tanto la persona que se presente al examen como los profesores deberán llevar guantes y mascarilla en todo momento.

Cuando la prueba sea declarada no apta por acumulación de faltas, deberá ser interrumpida. Es decir, el conductor o la conductora no continuarán conduciendo para no prolongar la situación de contacto social. De hecho, las explicaciones sobre la realización de examen se darán siempre fuera del vehículo y manteniendo la distancia de seguridad recomendada.

Por último, y en lo que a higiene se refiere, las autoescuelas serán las responsables tanto de la limpieza como de la desinfección de los vehículos al finalizar cada prueba o antes de que comience la siguiente. En el caso de los exámenes prácticos en moto, el examinador y el alumno deberán contar con un intercomunicador manos libres bidireccional y eficaz. Un micrófono que, en la medida de lo posible, debería ser de uso individual para hacer frente al riesgo sanitario.