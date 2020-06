Fernando Simón habla de una vuelta al cole "realista": estas son las medidas que plantea para el recreo

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha esbozado este miércoles el protocolo sanitario remitido a las comunidades autónomas de cara a la vuelta a las aulas el próximo mes de septiembre. Las medidas de prevención son más flexibles de las que se plantearon en un primer momento y, entre otras cuestiones, los alumnos de hasta 4º de Primaria no tendrán que mantener las distancia interpersonal. En esa línea, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón cree que "si los niños y las niñas pudieran aislarse del resto, no habría riesgo. Igual que si tuvieran la capacidad de llevar mascarilla o no relacionarse con sus compañeros, sería más fácil, pero hay que ser realistas. No podemos tenerlos en una silla durante horas y sin relacionarse en el recreo".

PROTOCOLO PARA LA VUELTA AL COLE Comidas en el aula y patio por turnos: las nuevas medidas de prevención del COVID-19 para centros educativos

Simón subraya que la vuelta al cole "hay que prepararla con mucho cuidado" y que hay que tener en cuenta "que no sabemos cómo irá la transmisión de casos" en septiembre y, aunque se prevé que esté mucho más controlada que ahora, "hay que reducir los riesgos al máximo".

Lo primero que se va a tener muy en cuenta son las características por grupo de edad ya que, mientras para los más pequeños será difícil mantener las distancias de seguridad, en el caso de los mayores, habrá que implementar "medidas de control". Además, se deberán garantizar que se cumplen las normas de higiene y se trabajará en todo momento con grupos reducidos, de forma que "cada grupo forme una cohorte y si hay transmisión en un grupo no repercuta en el grupo siguiente".

Recreo

El recreo sigue siendo una de las grandes incógnitas de cara al curso que viene. Fernando Simón ha indicado que "se pueden delimitar zonas para que no haya interaccion entre grupos y escalonar las horas de salida al patio para que no salgan muchos al mismo tiempo y se les pueda dividir".

Entrada y salida del centro

Simón ha explicado que, del mismo modo que la salida al patio se hará de forma escalonada, es probable que la entrada y salida del centro también lo sea."Hay que evitar las aglomeraciones en la puerta del colegio para que no eche por tierra el esfuerzo que se hace dentro".

Uso de mascarillas

Fernando Simón repite en casi en cada rueda de prensa que "la mejor mascarilla es una distancia de dos metros". Sabe que en el caso de los más pequeños no se puede cumplir ni una cosa ni la otra, y mucho menos, en los colegios: "La mascarilla ya es una excepción para los menores de 6 años cuado van con sus padres, no podemos cargar esa responsabilidad a los profesores, la responsabilidad de que la usen y de que la usen bien, porque que se use mal puede ser todavía peor", ha recordado.