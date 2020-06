Jorge Javier Vázquez: "Prefiero a Fernando Simón en vez de a cualquier tertuliano fascista"

Jorge Javier Vázquez ha compartido esta semana una nueva entrada en su blog de Lecturas en la que cuenta que ha tenido hacerse un control rutinario por el ictus que sufrió el año pasado. Todo ha salido bien, por lo que ha aprovechado este post para mandarle un mensaje a todos aquellos que piensan que está trabajando más de la cuenta.

"Los médicos me han dicho que todo está en orden y me dan cita para dentro de seis meses. Que trabaje lo que me dé la gana. Así que, por favor, que la gente deje de decirme que baje el ritmo porque hace más de un año estuve 'malito', palabra que detesto especialmente", ha escrito el presentador.

En los últimos meses, Jorge Javier Vázquez ha estado al frente de 'Supervivientes 2020', 'Sálvame' y 'Sábado Deluxe' y este mismo jueves estrena 'La casa fuerte' en Telecinco.

"Llamadme raro, pero para cuestiones médicas me suelo dejar guiar por lo que me digan los médicos. Igual que para saber del coronavirus prefiero a Fernando Simón en vez de a cualquier tertuliano fascista", ha terminado diciendo Vázquez en su texto.

El nuevo reality de JJ Vázquez

'La casa fuerte' es el nombre del nuevo reality de Telecinco que toma el testigo de 'Supervivientes'. Jorge Javier Vázquez conducirá la gala que la cadena ofrecerá los jueves y Sonsoles Ónega será la encargada de presentar la que se emitirá los domingos, en lo que supone la primera experiencia de la presentadora de 'Ya es mediodía' en un espacio de prime time.

Formato original producido en colaboración con Bulldog TV, 'La casa fuerte' estará protagonizado por parejas de famosos confinadas en una villa. Algunas de ellas vivirán en sus respectivas habitaciones y participarán en pruebas diarias para conseguir dinero e ir acumulándolo en la caja fuerte de su cuarto. Las otras parejas estarán acampadas en el jardín y tendrán la misión de asaltar a sus rivales para quedarse con su habitación y su caja fuerte.