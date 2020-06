Nombres y consejos a tener en cuenta para la jornada 28 en Primera División de cara a Biwenger

Vuelve LaLiga Santander tres meses después y con ella Biwenger, el Fantasy de moda del fútbol español.

Para esta jornada 28 tan especial desde El Larguero te recomendamos a cuatro jugadores que actuarán como visitantes y por supuesto miramos al derbi sevillano de este jueves con el 'Reto Carrusel'.

Adiós al factor campo

Los partidos a puerta cerrada son sin duda un factor a tener en cuenta en el ‘nuevo’ fútbol. Por ello ponemos el foco en los cuatro equipos que visitan a los mejores locales del campeonato hasta el momento.

*Charles (Eibar): el delantero brasileño era el jugador armero más en forma antes del parón. Sabe lo que es marcar fuera de casa esta temporada y también ha conseguido goles ante el Real Madrid. El Eibar estrena la nueva casa del conjunto blanco: el Alfredo di Stéfano de Valdebebas.

*Aridane (Osasuna): el central rojillo es el mejor hombre de Osasuna a domicilio (6,4 de media) y además ha perforado la portería rival en dos ocasiones esta campaña lejos de El Sadar. Osasuna visita a la Real Sociedad en el Reale Arena, donde los txuri-urdines suman cuatro victorias consecutivas.

*Djené (Getafe): el central togolés ha recibido mejores puntuaciones fuera de casa que en el Coliseum (5,3 por 5,1 de media). El equipo de Bordalás peleará por volver a puestos Champions en casa del equipo revelación de LaLiga, el Granada, que ha sacado 26 de sus 38 puntos en Los Cármenes.

*Marcos Llorente (Atlético de Madrid): el centrocampista colchonero estaba en su mejor momento de la temporada cuando llegó el parón. El Atlético visita San Mamés, un lugar en el que el equipo de Simeone solo ha caído en una de sus últimas seis visitas y donde el Athletic ha sumado 24 puntos.

El derbi del Pizjuán

Vuelve la Liga y Carrusel Deportivo tiene preparadas muchas sorpresas para los aficionados al fútbol. Tras el gran éxito con el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, toca volver a sintonizar el programa de la Cadena SER y a participar en uno de sus retos en Biwenger.

Desde Biwenger y Carrusel Deportivo queremos que disfrutes al máximo de la vuelta de la competición y por eso te traemos el Derbi Sevillano con Carrusel. Es un juego y una oportunidad para llevarte grandes premios a la altura de este partido.

Los tres primeros se pueden llevar uno de estos regalos: un fin de semana para 2 personas en el Hotel América Sevilla; un fin de semana, también para 2 personas, en el Hotel Derby Sevilla; y una camiseta a elegir entre Sevilla o Real Betis.

Y eso no es todo, como ya ocurrió en el Clásico, el director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido, dará los puntos en exclusiva para el Reto Carrusel Sevillano a la finalización del partido. Estas puntuaciones irán desde el 0 al 10 (ambos incluidos), y será la puntuación final que reciba el jugar teniendo en cuenta su actuación. Es decir, no habrá puntos extra por goles o asistencias y tampoco se restará por expulsiones. Todo ello ya se tiene en cuenta a la hora de dar la puntuación. No habrá decimales.

El Derbi Sevillano con Carrusel se trata de una macroliga en la que el modo de juego será fantasy y que solo estará compuesta por el partido Sevilla FC- Real Betis Balompié. Tendrás un presupuesto fijo de 140 millones, sin suplentes y sin cambios durante el partido. Se podrá seleccionar un capitán en cualquier posición que puntúe doble, por lo que todos/as los mánager estarán en igualdad de condiciones.

En El Larguero hemos completado el once del derbi con la ayuda de Antonio Romero, Jesús Gallego, Marcos López, Julio Pulido e Iturralde González.

El once del derbi de El Larguero para el 'Reto Carrusel' / Biwenger

