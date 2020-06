Hace apenas unas semanas, concretamente el pasado 23 de mayo, Pedro Sánchez anunciaba que habría temporada turística para este verano. Por esa misma razón, y con el objetivo de reactivar el sector turístico, el presidente del gobierno llamaba tanto a los turistas tanto nacionales como a los extranjeros a planear sus vacaciones: "Habrá temporada turística este verano, con el propósito de reactivar el turismo nacional, por lo que invito a todos los establecimientos, bares, restaurantes y todos los destinos turísticos del país a reanudar su actividad".

Desde entonces, cada vez son más las personas que han comenzado a organizar sus vacaciones. Mientras que algunas se desplazarán en coche para viajar a una segunda residencia o conocer nuevos rincones del país, otras optarán por opciones como el tren, el autobús o el avión para viajar a un nuevo destino. Por esa misma razón, y ante el aumento de casos de phishing, te recomendamos que prestes atención para evitar ser víctima de una estafa.

La última estafa relacionada con Vueling

Hace apenas unas horas, la Policía Nacional alertaba a través de su cuenta de Twitter sobre un nuevo caso de phishing relacionado con la compañía aérea. Una nueva estafa mediante el que el grupo de cibercriminales se hace pasar por Vueling para explicarte que promocionan 35.000 plazas de avión gratis: "Para que no te quedes sin vacaciones, aprovecha esta fantástica promoción. Todo lo que debes hacer es responder a tres simples preguntas".

Sin embargo, tal y como recuerdan desde la Policía, no es más que una estafa que tiene como objetivo hacerse con tus datos personales. En caso de que accedas a realizar la encuesta, muy sencilla de completar, los estafadores te avisarán de que te has llevado uno de los premios. Pero, para poder recibirlo, deberás facilitar tus datos personales. Una técnica muy común mediante la que los estafadores podrán hacerse con tus datos y utilizarlos con distintos fines.

Cómo detectar que se trata de una estafa

Existen varios factores que nos ayudan a identificar que se trata de un fraude. El primero de ellos es que Vueling no está regalando plazas de avión y no lo va a hacer en un futuro. Por esa misma razón, y si recibes una promoción de estas características, desconfía. Desconfía también porque no estás en la página oficial de Vueling y porque el texto en cuestión está repleto de fallos ortográficos. Por esa misma razón, y si te piden que facilites los datos, no lo hagas.

En caso de que recibas un mensaje de estas características, y no estés seguro de si es real o no, te recomendamos que busques en Internet sobre esta supuesta promoción o que te pongas en contacto con la aerolínea. De esta manera podrás salir de dudas y evitar ser víctima de un fraude como los últimos que se han estado produciendo durante estas últimas semanas.