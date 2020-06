Setién: "¿Arthur? Algo hemos hablado"

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, ha señalado que el parón por el coronavirus les ha venido bien para matizar aspectos del juego y mejorar cosas que no salían del todo bien, aunque cree que es una incógnita saber si, en estas once jornadas de LaLiga Santander pendientes, podrán "mejorar la imagen" o seguirán jugando como hasta antes de la pandemia.

"La realidad es que a nosotros nos ha venido bien este parón, para la mente de todos. Nos ha dado reflexión, análisis, que ha venido bien para matizar cosas cuando hemos vuelto. Pero la ventaja será la misma para todos los equipos. Y el Mallorca puede aislarse de lo vivido anteriormente. Son hipótesis. Veremos si mejoramos la imagen o si seguimos siendo los mismos", comentó en rueda de prensa.

Y es que Setién cree que todos los entrenadores tendrán un "punto de incertidumbre" en este primer partido. "No podemos saber realmente como vamos a responder, si vamos a ser el Barcelona que vimos antes de que esto pasara, si vamos a ser diferentes o si nos vamos a encontrar al Mallorca de antes o a uno nuevo", reiteró.

No obstante, ve bien al grupo y con una "gran motivación". "Se palpa en los entrenamientos por entusiasmo y por las ganas, espero que también esa pausa que hay que tener a veces la manifestemos para ser mejor que el rival y sacar el partido adelante", señaló de cara al 'debut' en Mallorca, en Son Moix.

Sin querer hablar de mercado de fichajes, ni opinar sobre que Arthur estuviera en una hipotética rampa de salida, aseguró que necesitará a todos sus futbolistas e incluso a algunos jugadores del filial. Y, en cuanto a las rotaciones, confiará en sus jugadores. "Messi y estos jugadores que llevan tantos años jugando, saben medirse y dosificarse. Seguro que si asoma algún riesgo, Messi será el primero en decir que debe descansar. Siempre me voy a fiar de lo que me digan, ya les he dicho que controlen cualquier molestias", señaló.

Una de las incógnitas será saber si Nelson Semedo, que se vio involucrado en una fiesta que incumplió la normativa por exceso de personas reunidas, jugará o no. "No he decidido si va a jugar o no, pero si lo hace o no, no será por ese motivo desgraciado o de poco cuidado que ha tenido. Estaba tremendamente preocupado, ha sido un descuido. No era consciente de cuál era la situación, ha cometido un error. Es consciente, he hablado con él y me ah pedido disculpas, y a todo el mundo", explicó.

Quienes sí deberían estar en Son Moix y en buenas condiciones son Luis Suárez, con el alta médica tras operarse en enero la rodilla, y Leo Messi, que se ha recuperado de una contractura en el cuádriceps derecho de la semana pasada. "Messi ha entrenado correctamente con el resto de compañeros y está muy bien, no creo que haya ningún problema", auguró.

"En LaLiga dependemos de nosotros mismos", recordó Setién, que vaticinó que ni Barça ni Madrid podrán sumar todos los puntos en este apretado final de temporada. "Las opciones son mejores para nosotros, tenemos dos puntos de ventaja. Tenemos al mejor jugador del mundo, esto puede ser un peso que incline la balanza a nuestro favor", manifestó.

Sobre si jugar antes que el Real Madrid en las siguientes cuatro jornadas puede ser decisivo, confirmó que prefiere jugar antes que el rival. "A veces, nada de lo que esperas que pase, pasa. Esto puede dar muchas vueltas, primero tenemos que pensar en ganar en Mallorca y mantener la ventaja. Si el Madrid gana, esto nos puede llevar hasta la última jornada para decidir el campeonato", auguró.