'MasterChef' no expulsa a José Mari y el público enfurece

MasterChef' vivió este lunes la prueba de eliminación más controvertida de la edición. Michael, Jose Mari, Andy y Ana fueron los aspirantes que, con el delantal negro puesto, tuvieron que volver demostrar su valía en las cocinas del programa de Televisión Española preparando makis.

Andy y Michael fueron los que peor se manejaron con este plato asiático tan popular y el jurado, compuesto por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, optó por eliminar al costarricense "porque nunca había hechos makis y se ha notado".

La expulsión de Michael indignó a los espectadores. La mayoría no entendió que le eliminarán él y no a Jose Mari, quien, a juzgar por el público, no tiene una buena actitud en cocinas. Este sentimiento se trasladó a las redes sociales, especialmente a Twitter, donde los usuarios cargaron duramente contra el concursante.

Psicólogo: "no puedes odiar a alguien que no conoces y no te ha hecho nada"

Yo:#MasterChef pic.twitter.com/OFVCKWEXwe — hi (@rociolageme) June 15, 2020

El no castigar a Josemari es un mensaje horrible. Mal compañero, mala persona y encima hace bullying a Michael, miente a jueces y compañeros (que encima esta grabado!!) y se va de rositas... Deberian quitarle el pin #MasterChef — Alex R (@A_Rabbithunter) June 15, 2020

Jose María otra semana más en masterchef y encima con el pin #MasterChef pic.twitter.com/GWcDUxhEYg — Jesús Garnés 🏳️‍🌈 (@jgarness_) June 15, 2020

Nadie te ve como un rival fuerte ,

Te ven como una persona rastrera , falsa y cuanto más lejos mejor #MasterChef pic.twitter.com/7FWuOG8VcK — ᗩᖇᖶᗷᘻᘜ (@artbmgphoto1) June 15, 2020

Si la audiencia pudiese votar para expulsar... ¿Con qué % creéis que sería el expulsado y porqué el 100%? #MasterChef pic.twitter.com/TICKBhegQg — Greide (@Greeiidee) June 15, 2020

'MasterChef 8' no toca techo

'MasterChef' continúa cosechando unos buenísimos datos de audiencia en el prime time de La 1. Este lunes en concreto, el talent culinario que produce Shine Iberia superó la barrera de los 3 millones de espectadores (3.098.000) y marcó un nuevo récord al registrar un estupendo 24,6% de cuota de pantalla. El espacio lideró su franja de emisión y fue lo más visto de la jornada.