"Esto es un desastre monumental": la maldición de los postres se cobra una nueva víctima en Masterchef

Apenas una semana después de colgarse por primera vez el delantal de Masterchef tras la histórica repesca del programa anterior, el gaditano Carlos ha sido el noveno expulsado del concurso culinario de Televisión Española. Todo ello como consecuencia de una tarta que no convencía al jurado, quien no daba crédito ante lo que había preparado el concursante durante la última gala del programa: "Esto es un desastre".

Después de fracasar en la prueba de exteriores, los aspirantes tuvieron que realizar un plato a partir de los ingredientes que había bajo una caja misteriosa. Una caja que contenía todo tipo de cafés. Desde caramelos de café hasta bombones e incluso batidos y helados creados a partir de este elemento: "Ha sido verles medio dormidos y me ha venido la inspiración". Un total de 75 minutos para hacer un plato dulce o uno salado con este ingrediente como protagonista.

"Esto es un desastre monumental": Jordi no comprende el plato de Carlos durante la prueba de eliminación

Tras terminar de explicar el reto, la ganadora de la prueba de exteriores, Ana, se encargó de determinar qué compañeros tenían que hacer un plato dulce y quienes tendrían que hacer uno salado. A pesar de que la concursante pensó que beneficiaría a Carlos pidiéndole que hiciera un plato dulce, lo cierto es que le condenó. Y es que, tal y como reconocía más adelante, lo de los postres no se le daba muy bien.

Aunque el gaditano contó con la ayuda de Luna durante 15 minutos, quien le ofreció varios consejos para sacar el plato adelante, Carlos no pudo completar con éxito la tarta que había pensado porque se le quemó la superficie de la tarta de queso y porque no fue capaz de disponer el merengue de café que había creado sobre el emplatado. Una serie de errores que, unidos a un sabor que dejaba de desear, condenaban al concursante a la expulsión: "Esto es un desastre monumental".

"El café os ha salido caro": la reprimenda del jurado a Carlos y Michael

Tras una breve deliberación, el jurado determinaba que Carlos debía abandonar Masterchef apenas una semana después de su llegada: "Carlos, tu tarta no se podía comer. Estaba quemada, la espuma fatal...". Una serie de errores que el gaditano asumió con naturalidad puesto que sabía que los postres no eran su fuerte: "Si hubiera hecho algo salado, sí que hubiera hecho algo más aceptable. Pero no sabía qué hacer porque no controlo los postres"

A pesar de ello, el concursante reconoce que ha aprendido mucho durante esta semana y que se lleva el cariño de todos los concursantes de Masterchef. En declaraciones al equipo, Carlos ha explicado que tiene ganas de volver a casa y hacer una tarta de queso en condiciones a su familia. Mientras tanto, el resto de aspirantes continúa en Masterchef con el objetivo de hacerse un hueco en la gran final.