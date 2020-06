Álvaro Benito explica lo que el Atlético ha recuperado gracias a Marcos Llorente

Marcos Llorente está sorprendiendo a todo el mundo por el rendimiento que está dando en los dos partidos que ha disputado en la nueva posición en la que lo pone Diego Pablo Simeone. Sin ir más lejos, ante Osasuna, el fichaje rojiblanco salió en la segunda parte y anotó un gol y dio dos asistencias ratificando lo mucho que ha mejorado en la aportación ofensiva al Atlético de Madrid.

Álvaro Benito ha analizado este fenómeno en SER Deportivos con Francisco José Delgado. "Está sorprendiendo su rendimiento. A estas alturas que se le redescubra en otra posición que requiere cosas tan diferentes es llamativo. Pero es un descubrimiento que tiene mucho mérito tanto del entrenador como del propio Marcos Llorente", ha señalado.

"Llorente le da al Atlético cosas que no tenía, que había perdido", ha señalado al comentar que Diego Costa no está en su mejor momento y que Álvaro Morata no ha tenido continuidad en su rendimiento goleador. "El equipo había perdido esa amenaza y este jugador le da conducción, tiene llegada y se maneja bien de espaldas", ha comentado. Desde su punto de vista, el futbolista "se gira y asiste" bien a sus compañeros.

Para Benito, el sistema del Atlético es un factor fundamental en el rendimiento "brillante" de este jugador a las órdenes de Diego Pablo Simeone: "No lo veo haciendo eso en el Barcelona. Ahí no podría, pero el Atlético espera más atrás y le gusta atacar al espacio. Eso le viene perfecto".

