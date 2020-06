Alfonso Reyes se burla de Fernando Simón: "ginecólogo" de la madre de Sabonis y "edecán de Napoleón"

El exjugador de baloncesto y actual presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), Alfonso Reyes, se ha convertido en tendencia en las últimas horas por una serie de tuis que ha escrito sobre el coronavirus, en referencia al doctor Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, recientemente galardonado con el premio Emilio Castelar por su lucha contra la pandemia del COVID-19.

El hermano del jugador blanco Felipe Reyes decidió escribir una dura crítica, relacionando al doctor Simón el exjugador de baloncesto lituano Arvydas Sabonis, famoso por su altura de 2,21 metros. “Curiosa la anécdota que contaba la madre de Arvidas Sabonis. En la sala de parto y al ver al recién nacido, el galardonado ginecólogo de la nomenenklatura, Fernandas Simonas, espetó a la recién parida: "Señora, siento comunicarle que como mucho, su hijo llegará a 1,60 de altura", ironizó en un tuit el deportista.

El exjugador de baloncesto publicó un segundo tuit sobre Fernando Simón. En esta ocasión, convirtió al doctor en un mariscal de campo del Ejército de Napoléon del siglo XIX. “Allá por 1812, el mariscal de campo Ferdinand de Simonné, edecán del emperador Napoleón, le comentó estas palabras al corso ante la inminente invasión de Rusia: «Sire, c'est pain mangé. Como mucho su majestad perderá a un puñado de soldados en esta gesta»”, escribió.

Según diversos historiadores, en las batallas napoleónicas la cifra de fallecimientos superaron el medio millón de soldados franceses. Ambos tuits tienen más de mil retuits y alcanzan los casi 5.000 ‘me gusta’.

Además, Reyes también había publicado en redes que la situación en España le parecía “insoportable”. “Cuando veo a algunos, recuerdo todo lo que han dicho y me hierve la sangre. Harto de los lacayos del poder”, sentenció

Diario de un contagiado por coronavirus

Alfonso Reyes vivió en sus propias carnes el coronavirus tras dar positivo y pasar ingresado unos días en el hospital. Padeció una fuerte neumonía de la que ya fue recuperada.

Su relato, en un sinfín de capítulos, o mejor dicho en este caso de tuits, casi 200, resume su sufrimiento por el contagio de uno de los mayores enemigos con el que posiblemente se haya encontrado la humanidad durante las últimas décadas.

Siempre con humor

Aquél día ya mostró que el humor iba a ser una de sus principales armas para derrotar al virus: "Espero que mis anticuerpos 'caneneros y cordobeses' derroten al virus 'chinorri'. Versión coña ortega-smithona".

Una ironía y gracia que no abandona en los días que lleva de relato de su enfermedad. Un ejemplo más: "Lo bueno es que no hay mocos ni "cagalera". Tengo las reservas justas y necesarias de papel higiénico".

Pero, en este diario tuitero, el que fuera pívot del Estudiantes y Real Madrid y de la selección española también muestra sus momentos bajos por la enfermedad, como cuando el pasado 15 de marzo afirma "está siendo una noche toledana. El malestar de cabeza, cuello, espalda y la tos, me han impedido conciliar regularmente el sueño. A pesar del gelocatil nocturno. Aquí estamos desvelados. Lo intento de nuevo".

Eso sí, al final de la pesadilla nocturna, vuelve su humor, "he podido dormir algo pero ahora estoy como si me hubiera pasado por encima un rebaño de búfalos cafre". Y siempre con palabras de agradecimiento hacia los sanitarios: "Afortunadamente respiro muy bien. Por la mañana creo que estaré mejor. Estoy comiendo lo justo (estoy en un hospital de 6 estrellas cuidado por la mejor enfermera a la que veo a distancia). El tipín que se me va a quedar va a ser de portada".

Términos bélicos

En su lucha contra el virus no dejó de utilizar términos militares, "como hijo de artillero", o ejemplos de de batallas épicas como "Todos contra el invasor. Si el Corso no pudo con nosotros no va a triunfar el virus. Mis Castaños, Reading, Empecinado, Daoiz y Velarde (que eran 2), Espoz y Mina (que era uno) están luchando sin cuartel. Los trataré mucho mejor que lo hizo F. VII con los de carne y hueso".

Su relato, en ocasiones, se conviertió en un diario, numera los días que llevaba de su enfermedad y comienza con un resumen de cómo pasó la noche. Unas veces le pasó por encima una estampida de ñus, y otras un autobús de la EMT.

En cuanto a síntomas, aparte de fiebre y tos, Reyes lo define como "una resaca de las malas", pero se explaya más: "Salvo momentos puntuales de tranquilidad (por la mañana y a media tarde), sensación continúa de resaca. El cerebro parece que quiera desbocarse y las ideas son recurrentes. Sin embargo, no se pierde lucidez. La tos principalmente al hablar y por la noche".

Sin tregua

La lucha que relata no para y le lleva a soltar todo lo que tiene dentro: "Este virus es hideputa, hediondo, legañoso, mentecato, malandrín, lamecharcos, gorrino, ganapán, huevón, mangurrián, mequetrefe, cabrón, sabandija, pamplinas, soplagaitas, zampabollos, zoquete, tuercebotas, tragaldabas, piojoso, pollopera, comemierda, pelagatos, parguela...".

Y es que por entonces ya eran seis los kilos que había perdido, el 21 de marzo, una jornada en la que fue ingresado tras realizarle una radiografía. "Al final me ingresan. La placa ha salido algo peor que el otro día y han decidido que me quede".

Eso sí, siempre con el agradecimiento a todos los que han seguido y apoyado su evolución.

