Jorge Javier Vázquez: "Belén Esteban ya no es el pueblo porque el pueblo no vive en un chalet"

Después del fuerte encontronazo que tuvieron en 'Sábado Deluxe', Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se han reencontrado en 'Sálvame' este martes en una peculiar "cumbre de la paz" que ha organizado el programa para que el presentador y la colaboradora estrella de Telecinco acerquen posturas.

"Conozco a Belén desde hace 20 años. Su carácter se sustenta sobre tres patas: el llanto, la queja y el cabreo", dijo Vázquez, compartiendo con sus compañeros la reflexión que había llegado después de que su pelea haya sido el tema más comentado en todos los programas de la cadena. "Con Belén he perdido la inocencia. Yo en este viaje no la puedo acompañar. He estado muchos años a su lado porque he querido estar, porque es mi amiga y porque he creído en ella en todo lo que ha dicho. Pero en ese viaje ideológico no la puedo acompañar".

El enfado de Jorge Javier Vázquez

Durante su intervención, Jorge Javier ha explicado el motivo por el que se enfadó con su amiga y compañera: "Mi cabreo fue porque intentó colocarme a mí en una torre de marfil, ese discurso de: 'Yo he sufrido, yo lo e pasado muy mal'. Este 'yoismo' y esta capitalización de dolor ni me la creo ni me la trago, cada uno en su medida lo habrá sufrido. Ella ha estado en su casa sin contacto con nadie, el sufrimiento de Belén se lo han contado, ha estado en casa durante tres meses cobrando su sueldo íntegro, haciendo dos recetas y probando una cena viernes por la noche".

"El pueblo no alterna con Rosalía y cena con Pablo Alborán"

El presentador también ha asegurado que él no la censuró en ningún momento. De hecho, la dejó hablar durante 15 minutos sin intervenir. Pero ha remarcado que no puede apoyar el discurso político que tiene. "No la voy a acompañar en un discurso que está plagado de mentiras, de falsedades, de manipulaciones y de opiniones poco científicas".

Para terminar, Jorge Javier Vázquez ha afirmado que Belén Esteban ya no representa al pueblo. "Ella ya no es pueblo. Yo tampoco lo soy. El pueblo no vive en un chalet con piscina en Paracuellos. Tampoco cierra una discoteca para hacer su cumpleaños. El pueblo no sale con Rosalía y cena con Pablo Alborán. Yo vivo en una casa estupenda. Ni ella y ni yo vamos a tener problemas económicos. Vamos a dejar de mirar ese aspecto porque ya no somos el pueblo".

Belén Estaban también habla

Antes de la intervención de Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban también ha pisado el plató de 'Sálvame' para pronunciarse sobre lo ocurrido. La ganadora de 'GH VIP 3' ha asegurado que no se arrepiente de nada de lo que dijo y ha explicado por qué se cabreó con el presentador.

"El pasó de lo que yo decía porque estaba de acuerdo, pero tampoco tienes que tener el teléfono y tontear con dos chicos mientras tanto", ha dicho. "Yo entiendo que no opine y piense lo mismo que yo. Lo respeto. Pero si vengo a una entrevista y después de hablar quince minutos se levanta y me dice que está tonteando con dos tíos…no me gustó. El discurso, aunque sea una mierda para él, se me tendría que haber dado un poco de atención".