Pablo Motos vuelve a atizar a Fernando Simón y en Twitter se monta una buena

Pablo Motos cabreó este martes a algunos espectadores después de volver a atacar a Fernando Simón, la cara más visible de la crisis del coronavirus, en 'El Hormiguero'.

En esta ocasión, el presentador comentó que para evitar que lleguen turistas infectados y se propague el contagio lo mejor sería hacer PCR en el aeropuerto de origen. "Pero ha salido el doctor Simón y ha dicho que serviría de poco porque te podrías infectar. Debe de ser el único doctor del planeta que cree que los PCR no sirven para nada. No lo entiendo", afirmó, haciendo referencia a las últimas declaraciones del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Simon dijo a principios de esta semana que esa prueba puede detectar algún caso. Sin embargo, "si la prueba está hecha una semana antes no implica que luego no estés infectado". "Y con las PCR a la llegada sucede lo mismo. No podemos dar un peso excesivo a estas pruebas", puntualizó.

No es la primera vez que Pablo Motos discrepa con Fernando Simón. De hecho, en abril, en pleno estado de alarma, el presentador de 'El Hormiguero' no solo criticó algunas de sus intervenciones, sino que se metió con su aspecto físico: "No os parecen muy largas las respuestas de Fernando Simón? Cómo es ese hombre. Parece que lleva varios días durmiendo en un coche. Se le ha ido quedando la voz más aguda. Ahora tiene una voz que cuando habla se giran los delfines".

Como era de esperar, las palabras de Pablo Motos contra Fernando Simón levantaron ampollas en Twitter:

Al comentario de Pablo Motos sobre Fernando Simon. Creo que Pablo motos es el único presentador que se cree más epidemiologo que un epidemiologo. Y encime piensa cosas de expertos que no ha contrastado. Mal Pablo mal. — Abel Yécora (@ayecora) June 23, 2020

Pablo Motos habla de todo sin saber de nada. — MAMariscal (@MAMariscal3) June 24, 2020

Fernando Simón no sabe quién es Pablo Motos. — MAMariscal (@MAMariscal3) June 24, 2020

#JeanetteEH Alguien me explica qué hace Pablo Motos diciendo que una de las mayores eminencias de la medicina en este país como Fernando Simón, en el “único” que cree que los PCR “no sirven para nada”? PERO SE PUEDE SABER QUÉ TIENE EN CONTRA DE SIMÓN???? — Martina Ducay (@DucayMartina) June 23, 2020

Pablo Motos tiene el mismo derecho que cualquier CUÑAO español a decir que el VAR se equivoca, a criticar a Fernando Simón y a cualquier epidimiólogo del mundo porque no tienen ni puta idea ... Y todo ello, poniéndose pitón, mientras suelta machistadas entrevistando a una actriz. pic.twitter.com/eOC9gRlyA5 — HATEUNICORNS (@Blackisakolor) June 24, 2020

Osea Pablo Motos, has hecho comentarios ultra sexistasa tus invitadas, has dado voz al fascismo con Vox... Y quieres críticar a Fernando Simón que es un puto ser de luz???? — MAX HEADROOM (@kaos_soir) June 24, 2020