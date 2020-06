Santiago Abascal ataca a Jorge Javier llamándole "Kim Jong Vázquez" y "millonario progre"

Lo que ocurrió este martes en 'Sálvame' estuvo en boca de todo el mundo. Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban volvieron al programa para limar asperezas después del encontronazo que tuvieron el fin de semana. El presentador quiso quitarle hierro al asunto con su particular sentido del humor, pero antes aclaró que no censura a los que no piensan como él. Eso sí, aseguró que nunca dará voz al fascismo.

"Estáis confundiendo la libertad con dar alas al fascismo. En este programa, cuando yo esté delante, no lo voy a consentir, aunque parezca muy dictatorial", afirmó Vázquez después de que una colaboradora le dijera que él fue fascista por no permitir que Belén Esteban expresara libremente su discurso político. "Me parece terrible que en este país y en otros programas de televisión se le da alas a ese tipo de tertulianos y periodistas", añadió.

"Vox es un partido que a mí me insulta. ¿Cómo le voy a dar voz? Para mí es fascismo puro y voy a intentar por todos los medios que nunca tengan voz en este programa. Creo que es un error que los programas de televisión inviten a periodistas y a tertulianos que los apoyan", añadió.

Santiago Abascal se pronuncia

Lo que dijo Jorge Javier Vázquez en 'Sálvame' llamó la atención de los espectadores, pero también de los internautas en las redes sociales. El propio Santiago Abascal utilizó su cuenta oficial de Twitter para cargar contra el presentador después de escucharle.

Les presento al auténtico Kim Jong Vazquez, (en ética democrática y en estética), que se dedica a demonizar y a insultar histéricamente a 4 millones de españoles desde @telecincoes y a allanar el camino de la violencia contra ellos.



No te lo vamos a permitir, millonario progre. pic.twitter.com/lcOOn4IDBH — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 23, 2020

