"Tengo más respuestas que Internet": así suena la canción de Raúl Pérez sobre Fernando Simón

Hace ya varios meses, concretamente el pasado mes de marzo, el humorista Raúl Pérez imitaba por primera vez al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón. Un epidemiólogo que, desde que confirmara el primer caso de COVID-19 en España el pasado 31 de enero, se convertiría en uno de los rostros más populares de España gracias a su gestión sobre la crisis del coronavirus.

Tras las continuas apariciones de Simón frente a los medios de comunicación durante los primeros días de la crisis del coronavirus, Raúl Pérez decidía ponerse en su piel para hablar sobre el avance de la enfermedad en nuestro país. Varios meses más tarde, y tras el fin del estado de alarma, el humorista vuelve a ponerse en la piel del médico para hablar sobre su gestión al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias durante los últimos tres meses.

Así suena la canción de Fernando Simón sobre su gestión de la crisis del coronavirus

En primer lugar, el falso Fernando Simón aparece frente a los medios de comunicación para anunciar que va a protagonizar una nueva serie de éxito conocida como Al salir de fase. Una serie que, después de relanzar la carrera de Pedro Sánchez, aspira a relanzar la de la actriz Elsa Pataky. También para presentar una nueva canción en la que hace un resumen sobre su vida durante los últimos meses: "Es un tema que dice así".

A continuación, la banda de Late Motiv comienza a tocar una versión del clásico The sound of silence de Simon and Garfunkel protagonizado por el epidemiólogo: "Pedro Sánchez my old friend, no quiero volverte a ver. Me encargaste el marrón a mí y te podría haber tocado a ti. Toda España esperando oírme decir que al fin hemos pasado de fase".

"Soy Fernando que quieres saber"

Acto seguido, el epidemiólogo habla sobre su incidente con una almendra, uno de los momentos más comentados en redes sociales durante los últimos meses: "Y si algo aprendí en esta crisis del COVID es que comer almendras nunca viene bien justo antes de comparecer". También que la gente ya nunca le para para preguntarle si está bien, sino para decirle que ya hemos pasado de fase.

Por último, y después de demostrar el chorro de voz que tiene cuando se aclara la voz, Fernando Simón asegura tener respuesta a todas las preguntas del mundo: "Tengo más respuestas que Internet. Tauro con Aries no se lleva bien. La raíz cuadrada de nueve es tres. Y, si vas a hacer croquetas, asegúrate muy bien de que el aceite está caliente". También sabe si lloverá mañana, que debemos abrigarnos cuando refresca y, por supuesto, que tenemos que tomar leche y miel si nos duele la garganta.