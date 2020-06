Ana Rosa Quintana: "Esta ha sido la temporada más dura de mi vida profesional"

Este viernes 26 de junio, Ana Rosa Quintana se va de vacaciones. La presentadora cierra temporada en el programa que lleva su nombre en Telecinco y ha querido hacer balance de un curso que ha estado irremediablemente marcado por la pandemia derivada del COVID-19.

"Con casi 40 años de profesión, esta ha sido la temporada más dura de mi vida profesional. A veces se me quebraba la voz", ha dicho Ana Rosa en unas declaraciones que recoge Mediaset España en una nota de prensa. "He compartido con los espectadores la impotencia y la rabia que hemos vivido durante esta crisis sanitaria, aunque siempre he intentado ofrecer también el lado más humano de esta pandemia".

Sobre el trabajo que han llevado a cabo en 'El programa de Ana Rosa', la periodista reconoce que ha sido duro, aunque recalca la importancia de estar en emisión durante el confinamiento. "Nos hemos tenido que reinventar porque todo eran incertidumbres: arrancábamos el programa pendientes de las cifras de los fallecidos que no paraban de crecer, de las novedades del Gobierno que cambiaban nuestros hábitos de vida, preocupados por la salud de los compañeros y compartiendo el dolor de esas familias que estaban desconsoladas. Pero cuando se encendía la cámara yo estaba ahí tratando de sobreponerme a todas esas situaciones", ha explicado Quintana.

Ana Rosa sigue siendo la Reina de las Mañanas

'El programa de Ana Rosa' cerrará su 16ª temporada anotando su mejor registro de los últimos 12 años con un 18,7% de share y 735.000 espectadores. Este dato supone la mayor ventaja de los últimos 13 años sobre 'Espejo Público' (+6,1 puntos), que ha marcado el share de temporada más bajo de su historia con un 12,6%.

El espacio matinal de Telecinco ha liderado todos y cada uno de los días en los que se ha emitido durante el presente curso televisivo y ha registrado el mejor target comercial de los programas de day time de todas las cadenas con un 19,9% de share.