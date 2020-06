"Tiene que servir de aviso a España": la advertencia de un médico español en Lisboa tras lo vivido en Portugal

Hace apenas unas horas, el primer ministro portugués Antonio Costa ordenaba el confinamiento de 19 de los 24 distritos del área metropolitana de Lisboa debido a un repunte de casos en la capital lusa. Según datos del gobierno, el 77% de los nuevos contagios registrados en todo el país se han producido tanto en la capital como en las zonas aledañas. Por esa misma razón, y tras cuatro días en los que se han registrado más contagios que personas recuperadas, el gobierno luso ha decidido recurrir al confinamiento.

Para explicar lo sucedido en Portugal, Espejo Público se ha puesto en contacto con el jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Luisíadas de Lisboa, el español Javier Gallego. Un médico que, después de analizar la situación en el país vecino, ha explicado que este repunte a nivel de contagios tiene que servir de aviso a España y al resto de países de la Unión Europea para que no suceda algo similar.

Así se ha producido el repunte de contagios en Portugal

En primer lugar, Javier Gallego ha explicado que el rebrote en Portugal comenzó con pequeños focos en ciudades periféricas de Lisboa. Principalmente en el transporte público, donde un exceso de confianza tras superar la primera oleada de contagios llevó a varias personas a no seguir las medidas básicas a la hora de volver a la actividad profesional.

Durante la entrevista, el médico ha explicado que estos nuevos focos afectan principalmente a gente joven, quienes han salido a la calle y organizado reuniones de más de diez personas pese a que todavía no está permitido: "Esto ha hecho que la tasa de contagios haya aumentado bastante en Lisboa y en Algarve". El hecho de que este rebrote esté afectando principalmente a la gente joven supone que la gravedad del contagio sea menos importante que en pacientes de más edad: "No están teniendo la misma repercusión en los hospitales puesto que no tienen que ser ingresados".

"Tiene que servir de aviso a España"

A pesar de ello, el médico recuerda que los jóvenes son un medio de transmisión, por lo que la situación es grave: "Todo esto va a hacer que tengamos que pensar otra vez en dar un paso atrás". Por esa misma razón, y debido a los focos producidos en España durante los últimos días, el médico pide a la ciudadanía española que extreme precauciones: "Portugal fue un ejemplo a nivel europeo de contención de la pandemia pero ahora tiene que servir a otros países como España para no confiarse.

"De la misma manera que fue un ejemplo a la hora de tomar medidas a tiempo, debe ser un ejemplo para que el resto de países no se relajen", ha explicado el médico. En definitiva, y para evitar nuevos rebrotes, es importante seguir las recomendaciones sanitarias en todo momento.