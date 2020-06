Lolita Flores se deshace en críticas al Gobierno por una decisión que tomó ante el coronavirus: "Lo sabían"

Lolita Flores ha vuelto a los platós para hablar sobre su situación personal y la de España en general. Ayer estuvo con Jorge Javier Vázquez en el programa 'Sábado Deluxe' y aprovechó para hacer una crítica mordaz al Gobierno por una decisión que tomó antes de la pandemia.

Por un lado, aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez hizo "todo lo posible" para contener la extensión del virus, pero al mismo tiempo lamentó una decisión que sí se tomó: la de permitir la manifestación feminista del 8-M.

De esta manera, Lolita se alinea con el discurso de la derecha y la extrema derecha que llevan culpando al feminismo de una hipotética propagación del coronavirus por la celebración de la manifestación desde que se celebró. El 8 de marzo, como sabemos, hubo grandes aglomeraciones -no solo esta manifestación- y además la jueza que instruía el llamado 'caso 8-M' ha decidido, de momento, archivar la causa en la que se responsabilizada al Delegado del Gobierno en Madrid por permitir que se celebrase.

"No tenían que haberla dejado", explicó en el programa. “Tenían que haber puesto ya medios y haber tenido mascarillas en las farmacias, y haber tenido guantes, y habernos dado un poco de información más abierta”, agregó Lolita.

Por otra parte, la cantante dice no estar en contra "de nadie" y aseguró que "la pandemia ha sido muy grande". Según Lolita, la tarea del Gobierno de Sánchez tendría que haber sido la de dar "información más abierta" porque, dice, "los españoles somos los que mejor nos hemos portado divinamente. Somos el país, según la OMS, que mejor se ha portado en el confinamiento".

Recordemos que la semana pasada, Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaron un monumental enfrentamiento acerca de la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. El punto crucial llegó cuando afloraron asuntos de carácter personal: Belén Esteban dijo que tenía amigas que cogían el metro todos los días y "sabían" lo que era sufrir la pandemia en sus carnes. Ante esto, Jorge Javier montó en cólera porque él también tenía familiares que habían estado igual de expuestos. "Mi cabreo fue porque intentó colocarme a mí en una torre de marfil", explicó más tarde el presentador.

Los problemas de Lolita con el feminismo

Hace cuatro meses, Lolita concedió una entrevista al diario 'El País' donde, entre otras cosas, reconoció que a veces "no llegaba a fin de mes", pero también mostró sus problemas con el feminismo. "Yo no quiero herir la sensibilidad de nadie, pero creo que nos estamos pasando un poco con el feminismo y el machismo. El que es hijo de puta es hijo de puta sea machista o no. El que viola tiene que ir a la cárcel. Quien mata, también. Pero hay muchas mujeres maltratadoras y muchos hombres maltratados", dijo.