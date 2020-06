Simeone explica cómo gestionaría una situación como la de Messi con Eder Sarabia

Este domingo por la noche, Movistar sacó unas imágenes bastante tensas durante una pausa de hidratación en Balaídos entre el Celta y el Barcelona. Eder Sarabia, segundo entrenador azulgrana, trataba de comunicarse , entre otros, con Leo Messi, y este le hacía bastante poco caso.

El segundo técnico del Barcelona, ante la atenta mirada de Quique Setién, trató de hablar con varios futbolistas del equipo, entre ellos Messi, pero el capitán culé se fue alejando mientras bebía agua.

Este martes, el Barcelona afronta su duelo más complicado de lo que resta de Liga, pues recibe a un Atlético de Madrid muy en forma y que viene de cuatro victorias consecutivas. Simeone habló en rueda de prensa y fue preguntado por lo sucedido en Balaídos.

"No te lo contaría", aseveró ante la pregunta de cómo manejaría algún tipo de polémica con un jugador de su plantilla. "Trataría de resolverlo con naturalidad dentro del ámbito del vestuario, del entrenamiento, con un café de por medio o en cualquier charla informal", remarcó, sin entrar tampoco al rendimiento de Antoine Griezmann respecto al que daba en el Atlético. "No veo con continuidad al Barcelona para abrir un comentario, me centro en el Atlético, que es lo más importante que tenemos", zanjó.

