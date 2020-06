Diego Armando Maradona, para muchos considerado como el mejor jugador de todos los tiempos fue protagonista hace unas semanas cuando se filtró un vídeo en el que el estado de salud del Pelusa no parecía el más favorable. Algo que despertó la preocupación de sus seguidores preguntándose cuál era la condición de salud real del técnico.

Una de las incógnitas sin resolver en los útlimos años ha sido el estado de salud de Maradona, y ahora su médico, Leopoldo Luque, sale a luz con una declaraciones que de cierta forma, alivia a muchos que temían por su estado: "Diego está bien. Obviamente, esta cuarentena es muy difícil para todas las personas que se encuentran aisladas realmente, como él, lo sienten y mucho. Esto trae trastornos de ánimo. Es una realidad que no solo afecta a Maradona".

Así valoró el famoso vídeo que se convirtió en viral en el que salía Maradona en un lamentable estado: "Él, por momentos, tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este esta cuarentena, estos problemas familiares son terribles para él. Entonces cuando escucho que es un tema de pastillas... No, eso es simplificar un problema que tiene un sistema de comprensión más alto", apuntando a problemas con el alcohol como argumento al comportamiento del exjugador de 59 años, descartando el consumo de cocaína:"Diego está limpió de cocaína, completamente. Acá la idea no es venir a cubrir ni defender a nadie, sino encontrar claridad en cosas que escucho".

