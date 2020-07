Preguntas y respuestas sobre la apertura de fronteras externas en la UE

Bruselas ha publicado una lista de máximos para evitar la apertura de fronteras con países que no estén incluidos, y hay confianza en que nadie se desmarcará por lealtad, pero también puede pasar que algún estado miembro decida no abrir con alguno de los incluidos en la lista o decida imponer medidas propias.

Un ejemplo es Italia, que impondrá cuarentena a los que lleguen desde algún país de la lista, pero no aclara qué hará con los viajeros que antes pasen por otro país europeo, lo que puede implicar controles internos

Otro podría darse si Francia, por poner un ejemplo, decide que abre con todos menos con Australia. En esa caso tendría que controlar las fronteras con los otros estados Schengen por donde sí podrían estar circulando los viajeros que hubieran llegado desde Australia.

Criterios para elaborar esa lista

Estrictamente sanitarios, en Bruselas aseguran que aquí no hay diplomacia ni política. Básicamente: tasa de contagio igual o inferior a la media europea (que es de 16 casos por 100.000); y capacidades sanitarias del país de origen.

Cuándo entra en vigor y cuánto estará vigente

Desde el 1 de julio, o lo antes posible en todo caso, porque es sólo una recomendación y ahora cada Estado miembro puede llevar su propio ritmo de aplicación ya que la gestión de fronteras sigue siendo una responsabilidad nacional. La lista de países se va a revisar cada dos semanas.

Qué medidas de control se van a aplicar para los viajeros que vengan de esos países

En España, Sanidad Internacional dice que en frontera se van a seguir aplicando los mismos protocolos de seguridad que se aplican desde el 15 de mayo: control de temperatura, control visual de posibles síntomas, y toma de datos para seguimiento posterior en caso de contagios cercanos.

Desde el Ministerio de Sanidad dicen que hay recursos suficientes para hacer ese control, pero admiten que es inevitable que entre algún caso importado.

Qué pasa con los viajeros europeos que vengan de un país no incluido en la lista

Ciudadanos nacidos en países miembros, o residentes, pueden seguir viniendo desde cualquier país, como hasta ahora (siempre que encuentren vuelo para hacerlo, habría que añadir)

Además, hay una lista de excepciones a los que se permite la entrada, como personal sanitario o diplomático, a la que ahora se añaden estudiantes y trabajadores altamente cualificados.

En algún caso los viajeros que lleguen tendrán que pasar cuarentena

En España, no. La cuarentena para viajeros sanos no está contemplada, una vez que ya no está en vigor el Estado de Alarma, aunque los especialistas la sigan recomendando si se viene de alguno de los países donde sigue habiendo más casos (como los que no están en la lista)

Por qué en la lista se habla de reciprocidad en países como China y no en otros como Marruecos

La diferencia puede estar en que China sí tiene abiertas las fronteras con algunos países (no con los de la Unión Europea), mientras que Marruecos está cerrado para todos, ni siquiera permite la salida de sus propios ciudadanos.

En este caso de Marruecos más que de reciprocidad hay que hablar de coordinación, una vez que Marruecos decida cuándo y cómo abre.

¿Hay algo nuevo para los españoles que quieran viajar fuera a partir de hoy?

No, eso no cambia: Los españoles pueden seguir viajando a cualquier país donde se permita su entrada, esté o no en esta lista, pero deben tener en cuenta los controles que aplicará Sanidad Internacional cuando quieran regresar a España, que de momento son los que son.