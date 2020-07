La prensa británica vuelve a centrarse en España como destino turístico. Hace unas semanas el diario 'The Telegraph' destacaba Madrid, Barcelona y una zona de Palma como las tres regiones de España a evitar este verano para los turistas británicos. También el diario 'The Guardian' ponía la mirada en España para señalar a Santo Domingo de la Calzada como el pueblo que era "uno de los principales focos de contagio de coronavirus de toda Europa". Solo han pasado unas semanas desde estos artículos en la prensa británica y uno de ellos, 'The Telegraph' vuelve a hacer una recomendación relacionada con España para sus lectores que ha sorprendido a todos.

El amplio artículo del 'Telegraph' de esta semana explica que probablemente no es el mejor momento para acudir a las zonas más turísticas y masificadas de España por la alta afluencia de público y su riesgo de contagio por el coronavirus. Por ello afirma que es el momento de "salir de los caminos más trillados y explorar la España sin descubrir".

El autor del reportaje explica que ha viajado por toda España durante las últimas tres décadas y "si hay una región que disfruto visitando más que cualquier otra. Si estás buscando aventura La Mancha es el sitio al que tienes que ir".

"De primeras Castilla-La Mancha parece un destino de vacaciones poco probable. El terreno es principalmente plano y sin rasgos distintivos. Se encuentra muy lejos del mar, y el clima es extremo (caliente en verano, muy frío en invierno). Sin embargo, esta zona tiene algo que te atrapa. Sus pueblos son accidentados y auténticos, prácticamente al margen del turismo. En La Mancha se nota que estás viajando de verdad. Esta es la verdadera España", dice el texto.

El reportaje menciona al Quijote, pero explica que es mejor no intentar buscar los lugares de la novela para buscar el verdadero viaje de la región porque así "cobra vida". Entre los lugares que recomienda 'The Telegraph' están Toledo, a la que se refiere como "la capital medieval de España", así como Consuegra, que por sus molinos de viento es "uno de los lugares más emblemáticos de España".

Almagro es el próximo destino en la particular ruta que propone el rotativo británico. Posteriormente recomienda Valdepeñas, uno de los principales centros del "mercado del vino" en España. Alarcón y Cuenca son otros de los destinos citados por el 'Telegraph'. De la última explica que es una "una ciudad espectacular, ubicada en un acantilado y rodeada de vertiginosos barrancos".

El reportaje termina con una confesión sincera del autor: "He tenido vacaciones más cómodas en otras partes de España, pero La Mancha es donde he tenido las mejores aventuras. No veo el momento de volver a ir allí", dice.